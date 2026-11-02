Китайські заводи знижують активність: як падіння експорту вдарить по ринках

Глобальний попит на товари з Азії починає стрімко охолоджуватися, створюючи нові виклики для світових ринків. Ця тенденція вже змушує виробників переглядати свої плани та шукати шляхи порятунку від стагнації.

Що сталося з китайським виробництвом та чому це важливо для глобального ринку

Активність китайських заводів почала зростати значно повільніше, а кількість нових експортних замовлень впала до тримісячного мінімуму. Індекс ділової активності (PMI) від RatingDog у вересні знизився до 52 пунктів порівняно з 52,1 у попередньому місяці, про що пише Bloomberg. Хоча показник вищий за 50 означає зростання, загальна тенденція вказує на серйозне гальмування експортно-орієнтованої моделі Пекіна.

Засновник RatingDog Яо Юй зазначає, що хоча клієнти з Азії, Європи та Африки ще роблять замовлення, темпи розширення стали дуже скромними. Виробники споживчих товарів втрачають прибутки, і бізнес змушений знижувати ціни на експорт вперше за майже рік, щоб хоч якось втримати покупців. Для світової економіки це сигнал про зниження купівельної спроможності та можливі коливання цін на сировину.

Як внутрішня криза змушує Пекін шукати вихід

Продажі за кордон тривалий час були головним рятувальним колом для другої економіки світу. Китай намагався перекрити експортом глибоку внутрішню кризу: обвал ринку нерухомості та проблеми з безробіттям. Офіційна статистика уряду ще песимістичніша за приватні опитування – вона показує, що фабрична активність взагалі скотилася в зону падіння, а експортні замовлення впали до найнижчого рівня з травня.

Зверніть увагу! Щоб врятувати ситуацію та досягти річної цілі зростання у 4,5 – 5%, китайська влада останніми тижнями почала впроваджувати точкові стимули. Зокрема, уряд запровадив знижки на іпотеку для окремих покупців житла та збільшив квоти на місцеві облігації для стимулювання інвестицій. Проте експерти наголошують, що ці кроки спрямовані лише на виконання формальних планів уряду і не означають реального оздоровлення економіки чи масштабних реформ.

До речі, Сполучені Штати планують ще на два місяці продовжити мораторій на стягнення митних зборів із суден, пов'язаних із Китаєм, під час їхнього заходу в американські порти.