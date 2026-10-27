США та Китай заморозили портові збори: що буде з цінами на доставку

Кого стосуються нові правила та як це вплине на глобальні ціни та логістику

Сполучені Штати планують ще на два місяці подовжити мораторій на стягнення митних зборів із суден, пов'язаних із Китаєм, під час їхнього заходу в американські порти, повідомляє Bloomberg. Якщо пропозицію Офісу торгового представника США (USTR) ухвалять, двостороннє перемир'я діятиме щонайменше до 9 січня, про що йдеться в офіційному повідомленні відомства.

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Сполучені Штати продовжують взаємодіяти з Китаєм з метою домогтися усунення актів, політик і практик, що є предметом розслідування– зазначила генеральна юрисконсультка USTR Дженніфер Торнтон.

Для світового ринку та кінцевого споживача це означає тимчасову стабільність. Взаємні збори, які Вашингтон та Пекін запроваджували раніше, коштували судноплавним компаніям мільйони доларів за кожен візит до портів одне одного. Такі фінансові удари змушували перевізників змінювати глобальні маршрути, що неминуче тягнуло за собою подорожчання фрахту, а отже – і зростання цін на імпортні товари.

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Що відомо про передісторію торгового конфлікту

Нинішнє двомісячне відтермінування стало логічним продовженням ширшого торговельного перемир'я між двома державами. Воно було укладене минулого місяця, коли лідер КНР Сі Цзіньпін прибув до США зі своїм першим за 11 років візитом.

Зверніть увагу! До цього моменту економічне протистояння завдавало серйозного удару по міжнародному бізнесу. Через жорсткі санкції Пекіна, які стали відповіддю на дії Вашингтона, під вогонь потрапили навіть американські підрозділи великої південнокорейської суднобудівної компанії. Наразі ж глобальна торгівля отримала коротку передишку, яка дозволить бізнесу планувати витрати без ризику раптових штрафів.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Прогнози

До речі, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час візиту до Сінгапуру заявив про необхідність об'єднання зусиль Європи та Азії для протидії економічному тиску. Головною загрозою для вільної торгівлі та безпеки німецький лідер назвав Китай, чий агресивний експорт знищує європейську промисловість.