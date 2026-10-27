Удар по економіці Китаю: Німеччина та ЄС готують жорсткі торгові обмеження

Чому Європа закриває свої ринки для Пекіна та що потрапить під обмеження

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час візиту до Сінгапуру заявив про необхідність об'єднання зусиль Європи та Азії для протидії економічному тиску. Головною загрозою для вільної торгівлі та безпеки німецький лідер назвав Китай, чий агресивний експорт знищує європейську промисловість, про що пише Bloomberg.

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Дешеві китайські товари та високотехнологічне виробництво буквально вимивають гроші з європейських економік. Щоб захистити свій бізнес та робочі місця, Євросоюз вже готує масштабні захисні заходи. За даними джерел, блок планує різко скоротити імпорт китайської хімічної продукції, меблів та обладнання.

Разом ми будемо більш успішними, якщо скоординовано реагуватимемо на порушення вільної та справедливої торгівлі– наголосив Фрідріх Мерц.

Як це вплине на фінансування війни в Україні

Окрім економічної експансії, Німеччина жорстко критикує Пекін за підтримку російської агресії. Удар по китайському експорту – це не лише захист європейських гаманців, а й потужний удар по ресурсах тих, хто допомагає ворогу обходити санкції. Мерц прямо закликав Китай припинити фінансувати військову машину Кремля.

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Ми закликаємо Китай використати свою владу для встановлення справедливого миру в Україні, а не сприяти загарбницькій війні Москви– заявив канцлер.

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Останніми місяцями риторика Берліна щодо Пекіна стала значно жорсткішою. Раніше Фрідріх Мерц досяг консенсусу з президентом Франції Еммануелем Макроном, що відкрило шлях для впровадження жорсткіших торгових інструментів ЄС. Тепер Німеччина робить ставку на швидке укладання двосторонніх угод з країнами Азії, зокрема з Індонезією, Філіппінами та Малайзією, щоб остаточно зменшити глобальну залежність від китайських грошей та товарів.

До речі, нещодавно Німеччина офіційно долучилася до Фонду підтримки транспорту України, зробивши грантовий внесок у розмірі 1 мільйона євро. Завдяки цьому загальний обсяг фінансування від країн-партнерів сягнув 4,1 мільйона євро.