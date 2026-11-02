Китайские заводы снижают производственные объемы: как падение экспорта отразится на рынках

Что произошло с китайским производством и почему это важно для мирового рынка

Активность китайских заводов начала расти значительно медленнее, а количество новых экспортных заказов упало до трехмесячного минимума. Индекс деловой активности (PMI) от RatingDog в сентябре снизился до 52 пунктов по сравнению с 52,1 в предыдущем месяце, о чем пишет Bloomberg. Хотя показатель выше 50 означает рост, общая тенденция указывает на серьезное замедление экспортно-ориентированной модели Пекина.

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Основатель RatingDog Яо Юй отмечает, что хотя клиенты из Азии, Европы и Африки по-прежнему размещают заказы, темпы роста стали весьма скромными. Производители потребительских товаров теряют прибыль, и бизнес вынужден снижать цены на экспорт впервые за почти год, чтобы хоть как-то удержать покупателей. Для мировой экономики это сигнал о снижении покупательной способности и возможных колебаниях цен на сырье.

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Как внутренний кризис заставляет Пекин искать выход

Продажи за рубеж долгое время были главным спасательным кругом для второй экономики мира. Китай пытался перекрыть экспортом глубокий внутренний кризис: обвал рынка недвижимости и проблемы с безработицей. Официальная статистика правительства еще более пессимистична, чем частные опросы – она показывает, что производственная активность вообще скатилась в зону спада, а экспортные заказы упали до самого низкого уровня с мая.

Обратите внимание! Чтобы спасти ситуацию и достичь годовой цели роста в 4,5–5%, китайские власти в последние недели начали внедрять точечные стимулы. В частности, правительство ввело скидки на ипотеку для отдельных покупателей жилья и увеличило квоты на местные облигации для стимулирования инвестиций. Однако эксперты отмечают, что эти шаги направлены лишь на выполнение формальных планов правительства и не означают реального оздоровления экономики или масштабных реформ.

Кстати, Соединенные Штаты планируют еще на два месяца продлить мораторий на взимание таможенных пошлин в отношении судов, связанных с Китаем, во время их захода в американские порты.