Рекорд за два роки: Китай показав найшвидше зростання промисловості, але є нюанс

Промисловість Китаю продемонструвала найшвидше зростання прибутків більш ніж за два роки. Однак основним драйвером приросту стали лише кілька секторів економіки.

Що забезпечило рекордне зростання?

У квітні прибутки промислових підприємств Китаю зросли на 24,7% у річному вимірі після швидкого підйому на 15,8% у березні, пише Bloomberg.

Загалом за перші чотири місяці 2026 року промисловість додала більш як 18%, як свідчать дані Національного бюро статистики Китаю.

Таке стрімке зростання забезпечили два основних фактори – глобальний бум штучного інтелекту та високі ціни на нафту.

Технологічний бум, який значною мірою стимулюють масштабні інвестиції американських гігантів, різко збільшив попит на китайські електронні товари — від чипів до друкованих плат.

Водночас енергетична криза, спричинена війною в Ірані, підтримала прибутковість виробників сировини, зокрема нафтових і газових компаній.

У підсумку прибутки китайських компаній із видобутку нафти й газу за перші чотири місяці цього року зросли на 8%, при тому, що у 2025 році впали на 19%. А хімічна промисловість через високі ціни на нафту у світі наростила прибутки взагалі більш ніж на 70%.

Проте найбільший стрибок показала електронна промисловість. Цьому сприяли високий попит на продукти ШІ та різке подорожчання чипів. Як наслідок, прибутки у цій сфері зросли на 108% за перші чотири місяці року. За даними статистичного бюро, саме ця галузь забезпечила майже половину загального приросту промислових прибутків у країні.

Через злет на ринку чипів також рекордно зросли прибутки виробників спеціалізованих електронних матеріалів – більш ніж на 600%, а виробників оптоволокна – на понад 340%.

До того ж значно підвищився попит на кольорові метали, зокрема алюміній і мідь, які активно використовують у технологічній сфері.

Відновлення цін на промислову продукцію сприяло швидшому зростанню прибутків промислових компаній, а нові галузі, зокрема машинобудування та високотехнологічне виробництво, стали головними драйверами,

– пояснив спеціаліст Національного бюро статистики Китаю Юй Вейнін.

Яка ситуація в інших галузях?

Водночас зростання фіксують далеко не в усіх галузях промисловості Китаю. Остання статистика показує дедалі більший розрив між прибутковістю різних секторів.

Галузі, які виграють від високих цін на нафту та розвитку ШІ, демонструють стрімке зростання. Тоді як у традиційних виробництвах ситуація погіршується.

Прибутки виробників меблів впали на 54% проти спаду на 45% у першому кварталі.

Текстильні та швейні компанії зафіксували зниження прибутків на 14% .

. Автовиробники втратили 17% прибутків через скорочення продажів найшвидшими темпами з середини 2022 року.

Попри сильний загальний показник, відновлення залишається вузьким і залежним від окремих секторів, а не всеохопним,

– говорить головний економіст ING Bank NV Лінн Сонг.

До того ж споживчі витрати та приватні інвестиції залишаються млявими. Підприємства, які працюють на внутрішній ринок, стикаються зі зростанням витрат на сировину і скороченням доходів.

Економісти попереджають, що це, ймовірно, стримуватиме підвищення зарплат і прибутків у більшості секторів економіки, навіть якщо окремі галузі демонструють рекордні результати.

Зауважте! Фахівці прогнозують, що Китай і надалі робитиме ставку на експорт. За даними опитування Bloomberg, економісти підвищили прогноз зростання експорту країни у 2026 році до 6,4% проти 4,9%, які очікували у квітні.

Нагадаємо, у першому кварталі економіка Китаю зросла на 5% у річному вимірі. Це більше, ніж у попередньому кварталі, коли темпи зростання становили 4,5%, а також відповідає верхній межі цільового діапазону китайського уряду на 2026 рік – від 4,5% до 5%.

Одним із головних факторів такого результату стало сильніше, ніж очікувалося, промислове виробництво. У березні воно зросло на 5,7% у річному вимірі, хоча аналітики прогнозували підйом лише на 5,3%.

На тлі війни на Близькому Сході додатковий імпульс отримали китайські компанії, які переробляють вугілля на хімічну продукцію. Через стрибок цін на нафту після блокування Ормузької протоки інвестори почали активно вкладатися в такі підприємства.

Зокрема, акції Ningxia Baofeng Energy, яка щороку виробляє мільйони тонн нафтохімічної продукції з вугілля, з кінця лютого зросли приблизно на 30%. За цей самий період папери найбільшого китайського вугільного виробника Shenhua Energy додали близько 15%.