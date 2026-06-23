Росія має великі проблеми, але досі тримається: чому економіка ще не обвалилася

Військова економіка Росії має все більше демонструє ознаки слабкості. Однак попри всі ознаки наближення серйозної економічної кризи, до краху їй ще далеко.

Що говорять аналітики про економіку Росії

За останні кілька місяців різні аналітичні центри на Заході заявили про ослаблення російської економіки, пише The Economist.

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Кільський інститут світової економіки у новому звіті зазначає, що Росія зіткнулася зі "структурним виснаженням".

Економіст Чарльз Геккер із Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) заявив, що Росія, ймовірно, вже перебуває в рецесії.

Фахівець Найджел Ґулд-Девіс із Міжнародного інституту стратегічних досліджень попередив про "майбутню кризу російської економіки".

Водночас видання зазначає, що Росія все-таки змогла уникнути економічного обвалу, на який сподівався Захід. Зокрема, вона взяла курс на торгівлю з Китаєм та Індією. Також Москва активно використовувала резерви для фінансування армії, інфраструктури та соціальних виплат.

Які показники економіки Росії

Індекс економічної активності від міжнародного банку Goldman Sachs свідчить про уповільнення зростання Росії, але не про різкий спад.

Опитування показали, що споживчі настрої погіршилися, хоча все ще залишаються доволі високими.

Російським компаніям дедалі складніше експортувати нафту та газ через удари українських дронів по інфраструктурі. Але загальний обсяг експорту цих товарів у квітні все ж був трохи вищим, ніж роком раніше.

До того ж частина компаній демонструє позитивні результати. Наприклад, "Аерофлот" за перші п'ять місяців 2026 року перевіз пасажирів на загальну відстань 40 мільярда кілометрів, тобто майже на 10% більше, ніж торік за цей час.

А заможні росіяни, як і раніше, продовжують купувати собі елітні товари з-за кордону, лише тепер контрабандою. Зокрема, попит на Lamborghini цього року виявився на 80% вищим, ніж у 2025-му.

Загалом The Economist прогнозує, що у 2026 році російська економіка зросте приблизно на 1%.

Нові санкції, подальше падіння цін на нафту та удари України по енергетичній інфраструктурі можуть послабити це зростання, але для справжнього краху російської військової економіки, на думку видання, потрібні значно радикальніші фактори,

– упевнені аналітики.

Таким чином, російська економіка тримається, зокрема, за рахунок державної підтримки воєнного сектору. Тому для реального обвалу системи необхідні активніші дії. Тобто не лише Україна має наростити удари по російській нафті, але й союзники повинні вдатися до сильніших санкцій, які обмежать доходи Кремля.

Нагадаємо, що економічні прогнози не є пріоритетом для Володимира Путіна. Він пропонує скорочувати витрати в інших сферах, які не пов’язані з фінансуванням армії.