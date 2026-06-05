Що відбувається з економікою Росії?

Про те, у якому становищі насправді країна, йдеться в коментарі Владислава Власюка.

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Уповноважений Президента з питань санкційної політики прокоментував заяви президента Росії. Так, під час пленарного засідання на Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ) 5 червня Володимир Путін говорив про оптимістичні сценарії щодо показників економіки Кремля.

Як зазначає Владислав Власюк, ключові макроекономічні фактори вказують на протилежне до заяв Путіна. І попри те, що говорить керівництво країни, Росія набуває статусу "держави-банкрота".

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Поки Кремль говорить про економічну стійкість, доходи російського бюджету впали на 40% порівняно з минулим роком, попри високі ціни на нафту. А бюджетна діра вже перевищила 80 мільярдів доларів,

– пояснив Власюк.

Зокрема уповноважений додав, що Путін критикує країни Заходу за дефіцит бюджету, коли 71 з 85 регіонів Росії завершили 2025 рік з бюджетними дефіцитами. Водночас загальний обсяг дефіциту регіональних бюджетів Кремля складає понад 34 мільярди доларів.

Який вплив західних санкцій?

Також Власюк прокоментував вплив санкцій на Росію. Хоча Путін говорить про "ширше поле для маневру" і створення нових партнерств, реальні показники відображають зовсім інше.

Найкращий індикатор довіри – це інвестиції. Сьогодні частка іноземного капіталу в Росії становить лише 0,01%,

– зауважив Власюк.

Тобто це означає, що потенційні партнери на квапляться вкладати гроші в економіку Кремля.

Водночас Путін заявляє про нові можливості для підприємців, коли понад 30% бізнесу готується до закриття. Ще приблизно 30% можуть перейти на тіньову роботу.

Причини цього, як зазначає радник президента, податковий тиск і відключення інтернету. До того ж вперше від 2022 року бізнес-клімат Росії став від'ємним. Йдеться також про кредити, де частка проблемних позичань зросла до 12%.

Довіра до фінансової системи "пішла вниз". Громадяни й бізнес почали переходити на готівку. А проблеми в 11 банках Росії вже не можна приховувати, тож, їх просто приберуть з ринку.

Власюк акцентував, що за період повномасштабної війни сальдо зовнішньої торгівлі скоротилося майже втричі. Показник знизився від 337 до 125 мільярдів доларів.

Лукойл, Газпром, НОВАТЕК, Северсталь – найбільші експортери зокрема почали втрачати прибутки.

Попри багаторічні спроби Кремля переконати світ, що санкції не працюють, саме санкційний тиск дедалі сильніше обмежує доступ російської економіки до інвестицій, технологій, фінансових ресурсів і традиційних ринків збуту. Падіння бюджетних доходів, скорочення зовнішньої торгівлі, зникнення іноземного капіталу та погіршення настроїв бізнесу свідчать, що санкції мають накопичувальний ефект і поступово послаблюють економічну основу російської воєнної машини,

– зазначив Власюк.

Також він підсумував, що "чим оптимістичніше звучать заяви російського керівництва, тим гіршими стають економічні показники самої Росії".

Нагадаємо, що раніше в Bloomberg вже писали про економічні проблеми Росії. Як причину там називають дорогі витрати на війну в Україні.

Зокрема зазначається, що російські високопосадовці з фінансового сектору попереджали Путіна про збільшення дефіциту в бюджеті та про фактичну зупинку економічного зростання.

Однак для президента Росії це не привід для хвилювань, як пишуть у виданні. Навпаки – Путін доручив економити в інших галузях та сферах, але знайти кошти.