Економіка в "зоні смерті": як Путін спалює майбутнє Росії заради війни

Затяжна війна в Україні змінила економіку Росії так, що повернутися назад до звичної системи буде вкрай важко, а то й взагалі неможливо. І хоча багато хто чекає на її крах, його може не бути, як і відновлення.

У якому стані російська економіка? До такого висновку дійшла наукова співробітниця Центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії Олександра Прокопенко, пише The Economist.