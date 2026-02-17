Економіка в "зоні смерті": як Путін спалює майбутнє Росії заради війни
- Затяжна війна в Україні суттєво змінила економіку Росії, що ускладнює повернення до звичної системи.
- Наукова співробітниця Центру Карнегі Олександра Прокопенко зазначає, що відновлення російської економіки може бути неможливим.
Затяжна війна в Україні змінила економіку Росії так, що повернутися назад до звичної системи буде вкрай важко, а то й взагалі неможливо. І хоча багато хто чекає на її крах, його може не бути, як і відновлення.
У якому стані російська економіка?
До такого висновку дійшла наукова співробітниця Центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії Олександра Прокопенко, пише The Economist.
Вона (російська економіка – 24 Канал) увійшла в стан, який альпіністи називають "зоною смерті": це висота понад 8 тисяч метрів, на якій людське тіло споживає себе швидше, ніж здатне відновлюватися,
– говорить економістка.
На думку науковиці, наразі економіка Росії застрягла у стані "негативної рівноваги. Тобто вона ще тримається, але за це платить надвисоку ціну – руйнує увесь свій можливий потенціал для майбутнього.
Річ у тім, що за чотири роки війни проти України економіка Росії поділилася на дві окремі системи:
- Військова та суміжні галузі
Вони стали тим механізмом, який забезпечує життєво важливі процеси і не дають Росії піти на дно. У цих сферах наймають нових працівників та роблять інвестиції. Вони мають доступ і до капіталу, і до імпорту.
- Всі інші галузі
Сюди входять приватні компанії, малий та середній бізнес, споживчі сфери. Їх залишили напризволяще, поклавши колосальні зусилля на те, що рухалася воєнна машина Путіна.
У цій ситуації, за словами економістки, найнебезпечніше те, що економіка Росії тримається на так званій військовій ренті, тобто на оборонних трансфертах. Але, на відміну від, наприклад, нафтових активів, воєнні призначені лише для знищення.
Таким чином, Росія не створює щось нове, а просто спалює внутрішні можливості, щоб підтримати життєздатність зараз, не думаючи про майбутнє.
Це не циклічний спад, який можна виправити монетарною чи фіскальною політикою. Рецесія схожа на втому: відпочинь — і ти одужаєш. Стан Росії подібний до висотної хвороби: чим довше ти там залишаєшся, тим гірше стає,
– упевнена Прокопенко.
Що говорять в Росії?
Значні проблеми в економіці відзначають не лише фахівці. Вже навіть у Кремлі не приховують складну ситуацію.
Нещодавно, зокрема, глава Мінекономрозвитку Росії Максим Решетніков попередив про погіршення економічного стану, пише The Moscow Times.
За його словами, все настільки погано, що будь-яке рішення, яке б не приймали зараз для порятунку економіки, спрацює не раніше, ніж через 6 – 9 місяців, а то й пізніше.
Відновлення темпів зростання можливе в кращому разі наприкінці 2026 року, але, найімовірніше, вже у 2027-му,
– заявив міністр.
Дані Росстату підтверджують слова міністра. Статистика зафіксувала спад у 21 із 27 галузей російської економіки за минулий рік.
Які проблеми у економіці Росії?
Експортні надходження Росії скорочуються, а загальна крихкість економіки не залишає простору для перекриття бюджетних провалів за рахунок податків. У 2025 році зростання ВВП склало лише 1%, а оцінки на поточний рік виглядають ще песимістичніше.
Дефіцит бюджету різко збільшився – до 5,6 трильйона рублів, або 2,6% ВВП за підсумками 2025 року. Це найгірший показник із часу пандемії. Водночас витрати на обслуговування державного боргу вже цього року перевищать сукупне фінансування освіти та системи охорони здоров’я.
Додатковий тиск створює ситуація на нафтовому ринку. Російська нафта Urals продається зі знижкою 25 – 30%, що скорочує експортні доходи до мінімумів із 2020 року. Бюджетні надходження від нафти й газу в січні впали майже вдвічі порівняно з минулим роком і опустилися до рівня трохи нижче 400 мільярдів рублів.