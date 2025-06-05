Економіка Росії тріщить по швах: чому Путін не може врятувати ситуацію

Все більше галузей російської економіки демонструють стрімке падіння. Зростають лише сфери, пов’язані з військовим виробництвом.

Як погіршився стан російської економіки

Російська влада дедалі більше стурбована тим, що "кероване охолодження" економіки, як це називав віцепрем'єр Олександр Новак, може вийти з-під контролю, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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За словами міністра економічного розвитку Максима Решетнікова, економіка Росії різко сповільнилася після двох років зростання.

Ми бачимо, що все більше галузей реального сектору демонструють зниження обсягів виробництва. Темпи зростання споживчого попиту сповільнюються,

– заявив Решетніков.

Важливо! Доходи населення Росії все частіше йдуть на заощадження, а не на споживчий ринок. Це зменшує попит на товари і гальмує розвиток виробництва.

Які галузі економіки показують падіння

За даними російського Мінпромторгу, зменшується попит на продукцію машинобудування, спецтехніку, вантажні, легкі комерційні автомобілі та автобуси.

За 5 місяців 2025 року продажі вантажівок і автобусів у Росії впали більш ніж удвічі у порівнянні з січнем–травнем 2024 року.

Продажі легких комерційних авто за той же період знизилися на 17%

Пропозиція російських машин і обладнання - на 14% менша, ніж торік.

Аналітики дійшли висновку, що російська промисловість перебуває в стані стагнації. Спад уже охоплює не лише цивільні галузі, а й економіку загалом. Зростання спостерігається лише у сферах, які пов’язані із військово-промисловим комплексом.

Варто знати! Через спад все більше галузей економіки потребують підтримки. Російська влада вже рятує вугільну промисловість і допомагає з реструктуризацією боргів підприємствам лісового господарства. Володимир Путін регулярно доручає надати тій чи іншій галузі допомогу у вигляді кредитів.