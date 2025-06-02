Чому уряд тисне на Набіулліну

Уряд все більше тисне на голову Банку Росії Ельвіру Набіулліну і закликає знизити ключову процентну ставку, побоюючись впливу високих ставок на бізнес, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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За даними джерел видання, у Кремлі очікують, що Набіулліна знизить процентну ставку вже на найближчому засіданні центробанку, яке має відбутися у п’ятницю, 6 червня. Адже наслідки високих ставок для бюджету та цивільних секторі економіки Росії все більш відчутні.

Публічні виступи високопосадовців уряду лише посилюють тиск на Набіулліну перед засіданням. Зокрема міністр економіки Максим Решетніков попередив, що якщо центробанк не вживе заходів, існує ризик, що економіка надто сильно охолоне.

Важливо! Тиск на Набіулліну щодо зниження ставок говорить про зміну позицію уряду. У листопаді 2024 року міністр фінансів Антон Сілуанов підтримав підвищення ставки.

Як високі ставки впливають на економіку Росії

Набіулліна на початку вторгнення Росії до України змогла утримати економіку Росії від краху, зокрема за допомогою введення валютного контролю.

Проте зараз голова центробанку зіштовхнулася з новим випробуванням. Адже з жовтня минулого року ключова процентна ставка тримається на рівні 21%. Підвищення ставки Банк Росії впровадив у спробі втримати інфляцію, яка наприкінці 2024 року перевищила 10%, тобто була вдвічі більше за цільовий показник у 4%. Однак це суттєво вдарило по економіці.

Тривалі високі ставки б’ють по багатьох галузям, не пов’язаним із оборонною промисловістю.

Високі ставки завдають шкоди виробництву, оскільки клієнти відкладають проєкти через дорогі кредити.

За даними центробанку, скоригована річна інфляція у квітні знизилася до 6,2% з 10,7% у січні. Однак це зниження в основному викликане зміцненням рубля і може виявитися нестійким.

Варто знати! За оцінками економістів, зараз Банк Росії опинився перед двома ризиками. Якщо знизити ключову процентну ставку, може зрости інфляція, якщо її залишити високою – є ризик рецесії.