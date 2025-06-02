Почему правительство давит на Набиуллину

Правительство все больше давит на главу Банка России Эльвиру Набиуллину и призывает снизить ключевую процентную ставку, опасаясь влияния высоких ставок на бизнес, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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По данным источников издания, в Кремле ожидают, что Набиуллина снизит процентную ставку уже на ближайшем заседании центробанка, которое должно состояться в пятницу, 6 июня. Ведь последствия высоких ставок для бюджета и гражданских секторе экономики России все более ощутимы.

Публичные выступления высокопоставленных чиновников правительства только усиливают давление на Набиуллину перед заседанием. В частности министр экономики Максим Решетников предупредил, что если центробанк не примет меры, существует риск, что экономика слишком сильно остынет.

Важно! Давление на Набиуллину по снижению ставок говорит об изменении позиции правительства. В ноябре 2024 года министр финансов Антон Силуанов поддержал повышение ставки.

Как высокие ставки влияют на экономику России

Набиуллина в начале вторжения России в Украину смогла удержать экономику России от краха, в частности с помощью введения валютного контроля.

Однако сейчас глава центробанка столкнулась с новым испытанием. Ведь с октября прошлого года ключевая процентная ставка держится на уровне 21%. Повышение ставки Банк России ввел в попытке удержать инфляцию, которая в конце 2024 года превысила 10%, то есть была вдвое больше целевого показателя в 4%. Однако это существенно ударило по экономике.

Длительные высокие ставки бьют по многим отраслям, не связанным с оборонной промышленностью.

Высокие ставки наносят ущерб производству, поскольку клиенты откладывают проекты из-за дорогих кредитов.

По данным центробанка, скорректированная годовая инфляция в апреле снизилась до 6,2% с 10,7% в январе. Однако это снижение в основном вызвано укреплением рубля и может оказаться неустойчивым.

Стоит знать! По оценкам экономистов, сейчас Банк России оказался перед двумя рисками. Если снизить ключевую процентную ставку, может вырасти инфляция, если ее оставить высокой – есть риск рецессии.