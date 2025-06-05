Как ухудшилось состояние российской экономики

Российские власти все больше обеспокоены тем, что "управляемое охлаждение" экономики, как это называл вице-премьер Александр Новак, может выйти из-под контроля, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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По словам министра экономического развития Максима Решетникова, экономика России резко замедлилась после двух лет роста.

Мы видим, что все больше отраслей реального сектора демонстрируют снижение объемов производства. Темпы роста потребительского спроса замедляются,

– заявил Решетников.

Важно! Доходы населения России все чаще уходят на сбережения, а не на потребительский рынок. Это уменьшает спрос на товары и тормозит развитие производства.

Какие отрасли экономики показывают падение

По данным российского Минпромторга, уменьшается спрос на продукцию машиностроения, спецтехнику, грузовые, легкие коммерческие автомобили и автобусы.

За 5 месяцев 2025 года продажи грузовиков и автобусов в России упали более чем вдвое по сравнению с январем–маем 2024 года.

Продажи легких коммерческих авто за тот же период снизились на 17%

Предложение российских машин и оборудования - на 14% меньше, чем в прошлом году.

Аналитики пришли к выводу, что российская промышленность находится в состоянии стагнации. Спад уже охватывает не только гражданские отрасли, но и экономику в целом. Рост наблюдается только в сферах, которые связаны с военно-промышленным комплексом.

Стоит знать! Из-за спада все больше отраслей экономики нуждаются в поддержке. Российские власти уже спасает угольную промышленность и помогает с реструктуризацией долгов предприятиям лесного хозяйства. Владимир Путин регулярно поручает предоставить той или иной отрасли помощь в виде кредитов.