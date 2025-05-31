Все это существенно подрывает финансовую способность России вести длительную войну. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал экономист и исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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Что не позволит российскому бюджету долго воевать

Экономист не согласен с выводами Financial Times о резком росте доходов граждан России. Если бы доходы действительно росли, не было бы фантастического волнообразного увеличения объемов потребительских кредитов, которые берут россияне, и стремительного роста задолженности по ним. Это стало настоящей национальной трагедией – десятки миллионов людей сегодня имеют проблемы с возвратом кредитов.

Второй важный момент – зависимость российской экономики от цен на нефть. Российский бюджет на 2024 год формировался из расчета цены нефти на уровне 70 долларов за баррель. Однако уже в апреле правительство было вынуждено внести изменения – новый прогноз предусматривает среднегодовую цену 57 долларов за баррель. Это привело к увеличению дефицита бюджета с 1,6 триллиона рублей до 3,8 триллиона рублей, то есть более чем вдвое.

Откуда Россия будет брать средства для покрытия этого дефицита? Международные финансовые рынки для нее закрыты, поэтому единственный способ – фонд национального благосостояния, в котором сейчас, по разным оценкам, осталось около 3,5 – 4 триллиона рублей. Если цена на нефть не вырастет, до конца года Россия может полностью исчерпать этот фонд,

– подчеркнул Олег Пендзин.

Дефицит бюджета – это ситуация, когда запланированные расходы превышают доходы. Если нет внешних или внутренних источников финансирования, покрыть его можно только путем секвестра – сокращения расходов.

Впрочем, значительная часть бюджета уже тратится на войну: в 2025 году Россия планирует выделить на военные нужды около 13,5 трлн рублей (145 – 150 миллиардов долларов). Для сравнения: общие расходы Украины составляют около 50 миллиардов долларов, и это при существенном сокращении военно-технической помощи со стороны США.

Существует 3 ключевых фактора, которые определяют способность воевать: деньги, деньги и еще раз деньги. Санкции, ограничения на экспорт энергоресурсов, уменьшение валютных поступлений – все это непосредственно влияет на возможность России финансировать военные действия.

Это как раз вопрос, которые активно противодействуют возможности России воевать "в долгую",

– подчеркнул экономист.

Несмотря на заявления о росте экономики, в первом квартале 2025 года российская экономика выросла лишь на 0,1% – что фактически является статистической погрешностью.