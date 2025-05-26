Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, соучредитель Консорциума оборонной информации Михаил Самусь. По его словам, проблемы в российской экономике будут расти.

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"У Путина, возможно, последние несколько месяцев до начала реальных проблем в российской экономике. А они наступят, потому что цены на нефть падают. Что бы там ни делал Дональд Трамп или другие зарубежные политики, российская экономика будет уменьшаться, проблемы будут нарастать", – предположил он.

"У врага нет возможностей"

Михаил Самусь объяснил, что тогда россияне больше не смогут вести такие интенсивные боевые действия. Поэтому у Путина остается несколько месяцев для того, чтобы выжать из российской военной машины все, что у них есть, и попытаться продавить Украину как на фронте, так психологически.

Поэтому Россия наносит массированные удары по Украине. Основной акцент был сделан на Киев для того, чтобы сломать устойчивость украинцев. Так называемый глава Кремля применяет те же методы, что и раньше. Путин надеется, что тогда украинцы будут требовать у власти пойти на все требования россиян. Россия хочет быть империей и влиять на мир.

Сейчас маловероятно, что это будет реализовано. У них нет возможностей проломить украинский фронт. Они будут пытаться, но физически они вряд ли смогут оккупировать те области, о которых они мечтают,

– убежден военный эксперт.

Однако оккупанты и дальше могут делать ставку на террористические удары по Украине, чтобы сломать устойчивость людей в нашей стране. Таким может быть циничный план врага.