Об этом в интервью для Укринформа сообщил руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко в понедельник, 26 мая, передает 24 Канал.

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Что происходит за кулисами Кремля

Олег Иващенко рассказал журналистам, что все идеи в России генерирует Владимиру Путин. Соответственно его окружение выполняет поставленные им задачи.

Мы видим, что есть вещи, которые Путину боятся говорить. Мы пришли к выводу, что ему не доводят информацию о действительном состоянии дел в экономике и войне. Доклады идут в такой лайтовой форме, без акцента на дальнейших возможных последствиях,

– объяснил он.

По его словам, в окружении российского диктатора не обсуждают тему его преемника, а подобные разговоры находятся под запретом. Как пояснил Иващенко, они боятся за собственные должности и близких.

Также, по его мнению, в России пока сохраняется незначительный протестный потенциал, который достигает около 20%. Руководитель СВР отметил, что никаких предпосылок к внутренней дестабилизации не фиксируют.

"Есть люди недовольны в регионах, на Кавказе, но эта неудовлетворенность идет на региональную власть. Нет такого, чтобы кто-то критиковал первое лицо", – подчеркнул он, отметив о контроле спецслужб.

К слову, в этом интервью он также указал, что мобилизационный ресурс России составляет примерно 25 миллионов человек. Однако реально подготовленных для войны людей с военной специальностью значительно меньше.