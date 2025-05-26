Про це в інтерв'ю для Укрінформу повідомив керівник Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко у понеділок, 26 травня, передає 24 Канал.

Дивіться також СЗР з'ясувала, що Китай постачає порох і спецхімію на військові заводи Росії

Що відбувається за лаштунками Кремля

Олег Іващенко розповів журналістам, що усі ідеї у Росії генерує Володимиру Путін. Відповідно його оточення виконує поставлені ним завдання.

Ми бачимо, що є речі, які Путіну бояться говорити. Ми прийшли до висновку, що йому не доводять інформацію про дійсний стан справ в економіці та війні. Доповіді ідуть у такій лайтовій формі, без акценту на подальших можливих наслідках,

– пояснив він.

За його словами, в оточенні російського диктатора не обговорюють тему його наступника, а подібні розмови є під забороною. Як пояснив Іващенко, вони бояться за власні посади та близьких.

Також, на його думку, у Росії наразі зберігається незначний протестний потенціал, який сягає близько 20%. Керівник СЗР зазначив, що жодних передумов до внутрішньої дестабілізації не фіксують.

"Є люди незадоволені в регіонах, на Кавказі, але ця незадоволеність іде на регіональну владу. Немає такого, щоб хтось критикував першу особу", – наголосив він, зазначивши про контроль спецслужб.

До слова, у цьому інтерв'ю він також вказав, що мобілізаційний ресурс Росії складає приблизно 25 мільйонів осіб. Однак реально підготовлених для війни людей з військовим фахом значно менше.