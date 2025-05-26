Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, співзасновник Консорціуму оборонної інформації Михайло Самусь. За його словами, проблеми у російській економіці будуть зростати.

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"У Путіна, можливо, останні кілька місяців до початку реальних проблем в російській економіці. А вони настануть, тому що ціни на нафту падають. Що б там не робив Дональд Трамп чи інші закордонні політики, російська економіка буде зменшуватися, проблеми будуть наростати", – припустив він.

"У ворога немає можливостей"

Михайло Самусь пояснив, що тоді росіяни більше не зможуть вести такі інтенсивні бойові дії. Тому у Путіна залишається кілька місяців для того, щоб витиснути з російської військової машини все, що у них є, і спробувати протиснути Україну як на фронті, так психологічно.

Тому Росія завдає масованих ударів по Україні. Основний акцент був зроблений на Київ для того, щоб зламати стійкість українців. Так званий очільник Кремля застосовує ті ж методи, що й раніше. Путін сподівається, що тоді українці вимагатимуть у влади піти на усі вимоги росіян. Росія хоче бути імперією та впливати на світ.

Наразі малоймовірно, що це буде реалізовано. У них немає можливостей проломити український фронт. Вони будуть намагатися, але фізично вони навряд чи зможуть окупувати ті області, про які вони мріють,

– переконаний військовий експерт.

Однак окупанти й далі можуть робити ставку на терористичні удари по Україні, щоб зламати стійкість людей у нашій країні. Таким може бути цинічний план ворога.