Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни.

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Що Путін хотів показати масованими атаками по Україні

В ISW зазначили, що Владімір Путін хоче відвернути увагу від реалій бойової ситуації, оскільки припинення західної військової допомоги Україні є єдиною реальною надією Росії на перемогу в цій війні.

Путін думає, що значні удари по українських містах та агресивна російська риторика проти НАТО та держав Східної Європи відвернуть увагу від повільного, виснажливого просування Росії на Сході України,

– пишуть аналітики.

ISW раніше зауважував, що Росія активізує свої інформаційні зусилля проти України в критичні періоди, коли Захід розглядає питання надання додаткової військової допомоги.

У Кремлі нинішнє обговорення можливого припинення вогню або мирної угоди про припинення війни розглядають як ще один критичний момент серед прихильників України.

"Путін, ймовірно, має намір за допомогою далекобійних ударів та агресивної риторики викликати почуття безнадії в Україні та на Заході, а також відмовити європейські столиці та США від подальшої допомоги Україні, хибно зображуючи перемогу Росії як неминучу", – йдеться у звіті.

Росія також будує партнерські відносини з країнами-супротивниками, такими як Китайська Народна Республіка (КНР), Іран та Північна Корея, щоб запобігти видимості дипломатичної ізоляції та позиціонувати себе як країну з потужними союзниками, які готові протистояти Заходу.

До слова, раніше Управління воєнної розвідки США у звіті зазначило, що Владімір Путін радше за все не відмовився від своїх цілей у війні проти України та прагне до перемоги. Він сподівається на виснаження та деморалізацію України, щоб знизити західну підтримку.