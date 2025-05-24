Про це свідчить щорічний звіт "Оцінка глобальних загроз – 2025", підготовлений Управлінням воєнної розвідки США (DIA) для Конгресу США станом на 11 травня 2025 року, передає 24 Канал.

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Які наміри Росії

У звіті ідеться про те, що Росія ставить на стратегію виснаження та намагається підірвати здатність України до опору, деморалізувати її населення й дочекатися зниження підтримки з боку Заходу. Такі наміри там вважають прийнятними, попри повільне просування.

Його цілі здебільшого не змінилися з початку війни: нейтралітет України та подальший поділ української держави. За відсутності переговорного врегулювання або, альтернативно, потужної підтримки з боку Заходу, ситуація на полі бою, ймовірно, й надалі повільно змінюватиметься на користь Росії протягом 2025 року,

– ідеться у документі.

Згідно з даними американської розвідки, з початку повномасштабної війни Росія втратила понад 700 тисяч військових, зокрема близько 170 тисяч – загиблими, понад 10 тисяч одиниць бойової техніки, з них 3 тисячі – танки. Втрачено також близько 250 літаків і гелікоптерів.

Крім вищезгаданого, у звіті зазначається також, що Володимир Путін не відмовився від своєї мети, яка передбачає намір нав’язати Україні післявоєнний нейтралітет, обмежити її військовий потенціал, що вимагали на переговорах у Стамбулі, і добитися подальшої фрагментації держави.

"Хоча Путін і його військове керівництво, ймовірно, надавали б перевагу швидшим успіхам на полі бою, Москва, схоже, задоволена поточними темпами повільного просування, вважаючи, що у такий спосіб зможе поступово виснажити ресурси України та її волю", – додали там.

Нагадаємо, нещодавно американська розвідка повідомляла, що Росія розширює свій ядерний арсенал, зокрема розроблення та інтеграцію ядерних ракет класу "повітря-повітря" для бойової авіації. Їх встановлюють на МіГи та винищувачі типу Су, зокрема Су-30СМ, Су-35С і Су-57.