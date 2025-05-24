Об этом свидетельствует ежегодный отчет "Оценка глобальных угроз – 2025", подготовленный Управлением военной разведки США (DIA) для Конгресса США по состоянию на 11 мая 2025 года, передает 24 Канал.

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Какие намерения России

В отчете говорится о том, что Россия ставит на стратегию истощения и пытается подорвать способность Украины к сопротивлению, деморализовать ее население и дождаться снижения поддержки со стороны Запада. Такие намерения там считают приемлемыми, несмотря на медленное продвижение.

Его цели в основном не изменились с начала войны: нейтралитет Украины и дальнейшее разделение украинского государства. При отсутствии переговорного урегулирования или, альтернативно, мощной поддержки со стороны Запада, ситуация на поле боя, вероятно, и в дальнейшем будет медленно меняться в пользу России в течение 2025 года,

– говорится в документе.

Согласно данным американской разведки, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 700 тысяч военных, в том числе около 170 тысяч – погибшими, более 10 тысяч единиц боевой техники, из них 3 тысячи – танки. Потеряно также около 250 самолетов и вертолетов.

Кроме вышеупомянутого, в отчете отмечается также, что Владимир Путин не отказался от своей цели, которая предусматривает намерение навязать Украине послевоенный нейтралитет, ограничить ее военный потенциал, что требовали на переговорах в Стамбуле, и добиться дальнейшей фрагментации государства.

"Хотя Путин и его военное руководство, вероятно, предпочли бы более быстрые успехи на поле боя, Москва, похоже, довольна текущими темпами медленного продвижения, считая, что таким образом сможет постепенно истощить ресурсы Украины и ее волю", – добавили там.

Напомним, недавно американская разведка сообщала, что Россия расширяет свой ядерный арсенал, в частности разработку и интеграцию ядерных ракет класса "воздух-воздух" для боевой авиации. Их устанавливают на МиГи и истребители типа Су, в частности Су-30СМ, Су-35С и Су-57.