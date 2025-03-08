Все ще залишаються на плаву: чому економіка Росії не зазнала краху

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про бюджет на 2025 рік, де понад 145 мільярдів доларів піде на оборону (це приблизно 32,5% від всього бюджету). Ця сума є вищою, ніж та, що була затверджена на 2024 рік.

Чому російська економіка все ще тримається

Олег Гетман, координатор експертних груп Економічної експертної платформи, розповів для 24 Каналу що Росії вдається поки що покривати дефіцит.

Читайте також Чи можуть західні компанії повернутися в Росію

Це переважно відбувається за кошт внутрішніх запозичень та проїдання Фонду національного добробуту. У ньому залишилося приблизно 45 мільярдів доларів.

Скільки золота зберігається у фонді? За даними росЗМІ, запаси у Фонд, який наповнювався наддоходами від експорту нафти, продовжують зменшуватися. Зокрема з Фонду зникло понад 100 тонн золота внаслідок угод, про які російський Мінфін нічого не повідомив у звітах. Станом на 1 січня 2025 року у Фонді зберігається 187,7 тонни золота, але тому вони були на рівні 358,9 тонни.

Також Москва тримається ще коштом двох важливих аспектів:

збільшення курсу рубля;

накладання податків на найбідніші верстви населення.

За словами Олега Пендзина, який є виконавчим директором Економічного дискусійного клубу, стан російської економіки зараз є кращим, ніж стан радянської економіки протягом останнього десятиріччя існування Радянського Союзу. Річ у тім, що радянський рубель не можна було отоварити, а дефіцит сягав катастрофічних масштабів.

Однак хіба тоді така ситуація призвела до суттєвих соціальних конфліктів, незадоволення тощо? Ні

– нагадав Пензін.

Він пояснив, що слід розуміти наступне: все буде робитися задля військового комплексу. Водночас на зубожіння людей ніхто уваги не звертатиме.

Крім того, економіка Росії тримається ще й на тому, що її влада забезпечує різний рівень життя різних суб'єктів федерації. Тобто фінансування надають містах-мільйонниках, на віддалених регіонах ставлять хрест.

Цікаво! Експерт розказав, що, наприклад, в Якутії вже введені продовольчі картки. Але Москва живе як і раніше. Тому для росіян наразі діє фраза: "Не жили добре, то й не будемо починати".