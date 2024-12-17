Загроза стагфляції та самогубства: у Le Monde зробили прогноз щодо майбутнього Росії

Російська пропаганда активно стверджує, що західні санкції ніяк не впливають на стан економіки Росії. Однак це зовсім не так.

Що відбувається з економікою Росії

Зокрема економічна ситуація може суттєво погіршитися до початку мирних перемовин з Україною, пише 24 канал з посиланням на Le Monde.

Читайте також У Росії суттєво зростуть ціни на міцний алкоголь

Видання повідомляє, що Росія старанно приховувала економічні наслідки повномасштабного вторгнення. Наприклад, значно занижувала офіційний рівень інфляції.

Офіційно вона декларувалася 8,5% річних. Проте де-факто цей рівень може бути вдвічі вищим.

На цей факт вказує 21% ключової ставки Центробанку. Він є саме тим інструментом, яким Москва намагається погасити інфляцію.

Водночас високий рівень реальної інфляції та занадто висока ключова ставка зменшує ділову активність в Росії. Так різні підприємства вже не можуть собі дозволити користування банківськими кредитами. Тому вони згортають великі інвестиційні проєкти.

Важливо! Крім того, виплати за раніше взятими кредитами зростають щоразу, коли Центробанк підіймає ключову ставку.

Що очікує російську економіку

Le Monde акцентує на двох наслідках, які можуть потягнути за собою погіршення економічної ситуації.

Так російська залізниця є найбільшим роботодавцем країни та ключовим гравцем на ринку логістики. Але навіть вона вже оголосила про намір скоротити інвестиції на третину. Це відбудеться до 2025 року.

Крім того, ринок житлової нерухомості Росії опинився на "межі колапсу". Причини тому дві:

згортання програми пільгової іпотеки;

зростання відсоткових ставок за звичайними кредитами.

Газета зазначає, що подібні ситуації відбуваються на тлі видатків у непродуктивну частину економіки, тобто на армію та поліцію. Зокрема з 2025 року Росія витрачатиме на них до 40% свого бюджету.

Водночас доходи бюджету від нафти та газу продовжують скорочуватися через втрату західних ринків та санкції.

Всупереч пропаганді, коли Росія сяде за стіл майбутніх мирних переговорів, які, здається, наближаються, тепер їй загрожуватиме стагфляція та самогубство, які зруйнували її майбутнє

– пише Le Monde.

Зауважте! У матеріалі наголосили, що наслідки санкцій є поступовими та накопичуються, а Росії не заплатила за свої рішення щодо вторгнення в Україну.