У Росії у сферах вугільної промисловості, будівництві, логістиці, нафтопереробці та автопромисловості відбуваються кризові процеси. Таким чином, понад половина економіки країни перебуває у стагнації.

Що відбувається з економікою Росії у 2025 році

Цікаво, що галузі вугільної промисловості, автопромисловості та інші вище перераховані, що перебувають зараз в кризі, формують близько 17% сукупного доходу федерального бюджету, передає 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Читайте також Ілюзія зростання: що приховує статистика Путіна про економіку Росії

За даними розвідки відомо, що у реальному стані стагнації перебуває 52% економіки Росії, зокрема це стосується обробної сфери.

Що таке стагнація Це процес, коли економічне зростання в країні сповільнюється або взагалі зупиняється. Для стагнації характерне низькі теми зростання ВВП, ріст безробіття, спад виробництва тощо.

Причиною таких процесів в економіці є те, що понад 40% російських підприємств мають зобов'язання перед державою, що втричі перевищує їхній прибуток.

Натомість оборотний капітал залежить від кредиторської заборгованості, адже банківське кредитування і дороге, і майже недоступне.

З метою приховування реальних статистичних даних і недопущення паніки в російському суспільстві щодо фінансового стану, в Росії ухвалили рішення віднести інформацію про економіку та зовнішню торгівлю до відомостей, що становлять державну таємницю,

– йдеться на сайті відомства.

Отже, тепер громадськість бачитиме лише вибіркові та вигідні для кремлівської влади показники.