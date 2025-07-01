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1 липня, 11:25
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Російська економіка у депресії: показники розвитку вже приховали від громадян

Валерія Городинська
Основні тези
  • У Росії понад половина економіки, включаючи вугільну та автопромисловість, перебуває у стагнації.
  • Інформацію про економіку та зовнішню торгівлю в Росії віднесено до державної таємниці, щоб приховати реальні статистичні дані.

У Росії у сферах вугільної промисловості, будівництві, логістиці, нафтопереробці та автопромисловості відбуваються кризові процеси. Таким чином, понад половина економіки країни перебуває у стагнації.

Що відбувається з економікою Росії у 2025 році

Цікаво, що галузі вугільної промисловості, автопромисловості та інші вище перераховані, що перебувають зараз в кризі, формують близько 17% сукупного доходу федерального бюджету, передає 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України. 

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За даними розвідки відомо, що у реальному стані стагнації перебуває 52% економіки Росії, зокрема це стосується обробної сфери. 

Що таке стагнація

Це процес, коли економічне зростання в країні сповільнюється або взагалі зупиняється. Для стагнації характерне низькі теми зростання ВВП, ріст безробіття, спад виробництва тощо. 

 

Причиною таких процесів в економіці є те, що понад 40% російських підприємств мають зобов'язання перед державою, що втричі перевищує їхній прибуток. 

Натомість оборотний капітал залежить від кредиторської заборгованості, адже банківське кредитування і дороге, і майже недоступне. 

З метою приховування реальних статистичних даних і недопущення паніки в російському суспільстві щодо фінансового стану, в Росії ухвалили рішення віднести інформацію про економіку та зовнішню торгівлю до відомостей, що становлять державну таємницю, 
– йдеться на сайті відомства.

Отже, тепер громадськість бачитиме лише вибіркові та вигідні для кремлівської влади показники.