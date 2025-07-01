Чи справді російська економіка росте

У коментарі для 24 Каналу економіст Олег Пендзин розповів, що нещодавній Петербурзький міжнародний економічний форум став відображенням ілюзій Путіна щодо економіки своєї країни.

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Натомість у решти спікерів, як виявилося, не все так добре. Наприклад, на форумі згадувалося, що російська економіка почала "охолоджуватися", пропозиція робочої сили падати, а з трудовими ресурсами та ресурсами загалом є проблеми.

Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Були розмови й про те, що необхідно негайно девальвувати рубль, адже інакше не будуть покриті потреби російського бюджету.

ВВП Росії

На форумі президент Росії говорив, що нібито валовий внутрішній продукт Росії вже 2 роки зростає темпами, що вищі за середньосвітові. Натомість з графіку бачимо, що показники уповільнюються.

Як показник ВВП впливає на економіку Валовий внутрішній продукт – це всі продукти та послуги, які виробила країна за певний термін (найчастіше – за рік). Чим більший ВВП, тим багатша країна.

російська інфляція

Крім ВВП, не все так гладко і з рівнем інфляції в Росії. За даними російського сайту СтатБюро, у травні цього року її рівень становив 0,43%, що більше, аніж у квітні.

Зверніть увагу! За словами Пендзина, єдине за рахунок чого російська економіка ще не "відкинулася", це кошти державних інвестицій у військово-промисловий комплекс країни.