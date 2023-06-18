Взяли за горло олігархів і продають золото: "все за планом" – діра в бюджеті Росії росте
Західні ЗМІ пишуть, що Росія має намір зібрати близько 300 мільярдів рублів у вигляду податку на прибутки за 2021 – 2022 роки. Це ще раз свідчить про суттєвий дефіцит в бюджеті країни-агресорки.
Про це 24 Каналу розповіла голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа. Цей податок на прибуток вже давно обговорюють в Росії.
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За попередніми підрахунками, різні компанії колективно мають заплатити близько 3,6 мільярда доларів. Це – 300 мільярдів рублів. Комусь доведеться навіть віддати до 10% свого прибутку, який вдалося отримати у 2021 – 2022 роках.
Це – ретроспективний податок. Ці прибутки або виведені за межі країни, або реінвестовані. Їм доведеться вигадувати, де взяти кошти, щоб заплатити його,
– зауважила Підласа.
За різними даними, Сбербанк може заплатити до 10 мільярдів рублів. А найбільше віддаватимуть металурги та виробники хімічних добрив. Адже у 2021 – 2022 роках була дуже сприятлива ситуація на світових ринках для такої продукції.
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В Росії значний дефіцит в бюджеті
За словами Підласи, так окупанти намагаються покрити величезну діру в бюджеті. Адже вже за 5 місяців там назбирався дефіцит в 40 – 42 мільярди доларів. При цьому там планували, що за рік показник сягне лише 35 мільярдів доларів.
Цікаво, що вже раніше в Росії ввели додаткові податки для нафтогазової галузі. Вони змушені будуть переплачувати за виробництво нафти.
Ті, хто видобувають нафту, з 1 липня платитимуть податок так, ніби 1 барель російської нафти коштує 60 доларів. Хоча за перші 5 місяців 2023 року середня ціна без транспортування становила 51,5 долара за барель,
– зазначила Підласа.
Кремль намагається і в інший спосіб покрити дефіцит бюджету. Вони посилено друкують рубль, а також продають міжнародні резерви, які ще здатні реалізувати – золото та юань. До прикладу, лише в травні вони продали близько 4 тонн золота.
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