Про це 24 Каналу розповіла голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа. Цей податок на прибуток вже давно обговорюють в Росії.

Дивіться також Криваві алмази, метал і руда: чи працюють санкції ЄС і як Росія може їх обходити

За попередніми підрахунками, різні компанії колективно мають заплатити близько 3,6 мільярда доларів. Це – 300 мільярдів рублів. Комусь доведеться навіть віддати до 10% свого прибутку, який вдалося отримати у 2021 – 2022 роках.

Це – ретроспективний податок. Ці прибутки або виведені за межі країни, або реінвестовані. Їм доведеться вигадувати, де взяти кошти, щоб заплатити його,

– зауважила Підласа.

За різними даними, Сбербанк може заплатити до 10 мільярдів рублів. А найбільше віддаватимуть металурги та виробники хімічних добрив. Адже у 2021 – 2022 роках була дуже сприятлива ситуація на світових ринках для такої продукції.

Дивіться розмову з Роксоланою Підласою на ютубі 24 Каналу

В Росії значний дефіцит в бюджеті

За словами Підласи, так окупанти намагаються покрити величезну діру в бюджеті. Адже вже за 5 місяців там назбирався дефіцит в 40 – 42 мільярди доларів. При цьому там планували, що за рік показник сягне лише 35 мільярдів доларів.

Цікаво, що вже раніше в Росії ввели додаткові податки для нафтогазової галузі. Вони змушені будуть переплачувати за виробництво нафти.

Ті, хто видобувають нафту, з 1 липня платитимуть податок так, ніби 1 барель російської нафти коштує 60 доларів. Хоча за перші 5 місяців 2023 року середня ціна без транспортування становила 51,5 долара за барель,

– зазначила Підласа.

Кремль намагається і в інший спосіб покрити дефіцит бюджету. Вони посилено друкують рубль, а також продають міжнародні резерви, які ще здатні реалізувати – золото та юань. До прикладу, лише в травні вони продали близько 4 тонн золота.

Економіка Росії: коротко