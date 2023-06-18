Об этом 24 Каналу рассказала председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Подласа. Этот налог на прибыль уже давно обсуждается в России.

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По предварительным подсчетам, разные компании коллективно должны заплатить около 3,6 миллиарда долларов. Это – 300 миллиардов рублей. Кому-то придется даже отдать до 10% своей прибыли, которую удалось получить в 2021 – 2022 годах.

Это – ретроспективный налог. Эти доходы либо выведены за пределы страны, либо реинвестированы. Им придется придумывать, где взять средства, чтобы заплатить его,

– заметила Подласа.

По разным данным, Сбербанк может заплатить до 10 миллиардов рублей. А больше всего будут отдавать металлурги и производители химических удобрений. Ведь в 2021-2022 годах была очень благоприятная ситуация на мировых рынках для такой продукции.

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В России значительный дефицит в бюджете

По словам Подласы, так оккупанты пытаются покрыть огромную дыру в бюджете. Ведь уже через 5 месяцев там накопился дефицит в 40 – 42 миллиарда долларов. При этом там планировали, что за год показатель составит всего 35 миллиардов долларов.

Интересно, что ранее в России ввели дополнительные налоги для нефтегазовой отрасли. Они вынуждены будут переплачивать за производство нефти.

Те, кто добывает нефть, с 1 июля будут платить налог так, будто 1 баррель российской нефти стоит 60 долларов. Хотя за первые 5 месяцев 2023 года средняя цена без транспортировки составляла 51,5 доллара за баррель,

– отметила Подласа.

Кремль пытается и другим способом покрыть дефицит бюджета. Они усиленно печатают рубль, а также продают международные резервы, которые еще способны реализовать – золото и юань. К примеру, только в мае они продали около 4 тонн золота.

Экономика России: коротко