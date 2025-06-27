Російський диктатор Володимир Путін висловився щодо ситуації в російській економіці. Очільник Кремля, як завжди, звинуватив у всьому Захід.

Зокрема, він заявив, що західні країни весь час "ховають Росію". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські пропагандистські телеграм-канали.

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Що сказав Путін про стан економіки Росії

Російський президент заявив, що Захід "скоро здохне" та зазначив, що він не може відмовитися від російських енергоносіїв. Окрім цього, диктатор вважає, що західні країни нібито заохочували сепаратизм та тероризм за принципом "все добре, якщо це проти Росії".

Путін почав бідкатися, що не його країна є агресивною, а начебто Захід. А також додав, що "гра в одні ворота" із ним завершилася.

Нагадаємо, що раніше диктатор також висловився про заморожені російські активи. Путін вважає, що вони буцімто сприятимуть регіоналізації платіжних систем, що, за його словами, буде корисно для світової економіки.

Ймовірно, що таким чином він намагається створити ілюзію незалежності Росії, стверджуючи, що західні санкції зовсім не вплинули на країну.