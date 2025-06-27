В частности, он заявил, что западные страны все время "хоронят Россию". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские пропагандистские телеграм-каналы.

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Что сказал Путин о состоянии экономики России

Российский президент заявил, что Запад "скоро сдохнет" и отметил, что он не может отказаться от российских энергоносителей. Кроме этого, диктатор считает, что западные страны якобы поощряли сепаратизм и терроризм по принципу "все хорошо, если это против России".

Путин начал жаловаться, что не его страна является агрессивной, а якобы Запад. А также добавил, что "игра в одни ворота" с ним завершилась.

Напомним, что ранее диктатор также высказался о замороженных российских активах. Путин считает, что они якобы будут способствовать регионализации платежных систем, что, по его словам, будет полезно для мировой экономики.

Вероятно, что таким образом он пытается создать иллюзию независимости России, утверждая, что западные санкции совсем не повлияли на страну.