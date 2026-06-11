Російська економіка виснажена: як змінилося становище Кремля після років війни

У Росії економічні показники дедалі бльше не відповідають плановим. Водночас за дослідженням, через повномасштабну війну, яка триває понад 4 роки, Росія має ще більше фінансових ризиків.

Що відбувається з російською економікою?

Про те, що змінилося для Кремля після чотирьох років повномасштабної війни, пише DW.

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За дослідженням Кільського інституту світової економіки (IfW) та Стокгольмського інституту економік перехідного періоду (SITE) активи російського Фонду національного добробуту скоротилися. Якщо перед початком війни показник був на рівні 6,5%, то нині це 1,8%.

У перші роки війни (Росії проти України – 24 Канал) російська економіка виявилася стійкішою, ніж багато хто очікував. Проте зараз резерви вичерпано. Ця економічна база значно ослабла,

– пояснив Моріц Шуларік, президент IfW.

Водночас за результатами дослідження, на початку 2026 року дефіцит у російському бюджеті перевищував цільовий рівень, який уряд заклав на весь рік. До того ж скоротилися доходи від нафти й газу. У першому кварталі 2026 року це -45% проти відповідного періоду 2025 року.

Моріц Шуларік також додав, що бюджетні резерви Кремля суттєво вичерпані, а в економіці припинилося зростання. Зокрема економіст зазначив, що підвищення цін на нафту внаслідок війни в Ірані матиме тимчасовий позитивний вплив на бюджет.

Аналітики пояснюють, що фінансові проблеми – не єдині складнощі Росії.

Основне обмеження, з яким сьогодні стикається Росія, – це доступ не до грошей, а до робочої сили, технологій та виробничих потужностей. Москва ще може мобілізувати додаткові фінансові ресурси. Однак в умовах величезного дефіциту робочої сили та дії санкцій політика підвищених витрат несе в собі ризик прискорити інфляцію, а не збільшити військовий потенціал країни,

– акцентував співавтор дослідження Меттью Кляйн.

Водночас результати аналітики показали, що Росія має все більшу залежність від Китаю. Саме на цю державу припадає до 35% російської зовнішньої торгівлі. Також КНР постачає в Росію більшу частину критично важливих цивільних і військових товарів, зокрема йдеться про запчастини для військової промисловості.

Залежність Кремля від Китаю також зростає у сферах торгівлі, технологій та фінансів. Натомість дослідники вважають, що економічна вразливість Росії зростає, тож, Захід має можливості для ефективних заходів. Наприклад, обмеження тіньового флоту. Фахівці також наголошують, що передусім потрібно посилити контроль за експортом до Росії щодо китайських постачальників. Також потрібно ухвалити рішення для скорочення експортних доходів Росії.

Нагадаємо, що після виступу Путіна на Петербурзькому міжнародному економічному форумі в Україні спростували заяви президента Росії. Володимир Путін розповідав про економічну стабільність та оптимістичні сценарії розвитку країни.

Уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк прокоментував заяви Путіна й зазначив, що реальна ситуація протилежна. А основні макроекономічні фактори та інші чинники вказують на те, що Росія набуває статусу "держави-банкрута".