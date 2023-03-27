Найболючіша точка, – Фурса назвав найбільший ризик для економіки Росії у 2023 році

У Росії зараз дуже складна економічна ситуація. Зокрема, війна в Україні коштує Кремлю дуже дорого.

Про це 24 Каналу розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса. За його словами, у Росії попри дуже складну економічну ситуацію, намагаються "купити" час для Путіна, щоб той зміг покращити стан економіки.

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"Чорна діра" для економіки Росії

Росія зараз фактично досягнула річного максимуму запланованого дефіциту. Ця тенденція у березні тільки зростатиме.

За 20 днів березня дефіцит в Росії був більший, ніж за весь лютий. Тому ситуація продовжує погіршуватись. Річний план вони уже перевиконали,

– наголосив Сергій Фурса.

З одного боку у Росії спостерігається падіння доходів, насамперед мовиться про нафтогазовий прибуток, який через світові санкції та самосанкції Кремля, впав на 46%. З іншого боку війна – це дуже дорого, тому у них до того ж значно зросли витрати.

"Через це утворюється "дірка", яка є дуже незвичною для Росії, що за останні 20 років звикла жити з профіцитним бюджетом", – зазначив інвестиційний банкір.

Він додав, що для Росії це може бути найболючішою точкою, яка "засмокче" російську економіку і є найбільшим ризиком для неї у 2023 році.

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Як Росія справляється з дефіцитом

За словами інвестиційного банкіра, поки росіяни дають собі раду з економічною ситуацією, "купуючи" та відтягуючи час, коли ця криза справді настане.

Вони з одного боку використовують гроші "з тумбочки", тобто з Фонду національного добробуту, поки така можливість ще є. Ми не знаємо напевне, що реально під санкціями, а що – ні, але документально кошти беруть звідти. З іншого – росіяни друкують гроші,

– пояснив Фурса.

Друк коштів, як завжди це буває, має призвести до девальвації та інфляції. Але поки цього не сталося, бо у Росії "тримають" рубль, хоч, як зазначив Сергій Фурса, розумніше для них було б його "відпустити". У такий спосіб росіяни намагаються "затиснути" економіку, повторюючи те, що робив Віктор Янукович в Україні 2012 року.

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Намагаючись стабілізувати ситуацію в Україні 2012 року, Нацбанк утримував курс гривні на рівні восьми гривень за долар. Це виснажувало державні резерви, через що до кінця 2013 року валютні резерви зменшились у понад два рази

"Вони забирають ліквідність з економіки, забирають гроші, щоб не розпочалися девальваційні процеси", – зазначив інвестбанкір.

Довгостроково – це шкідливе рішення. Втім, обираючи між поганим і дуже поганим рішенням, Росія надає перевагу поганому, "купуючи" Путіну час. І хоч зараз кризи не буде, в майбутньому – її не уникнути. Тому поки завданням для Путіна є зробити так, щоб надалі економічна ситуація в Росії покращилась.

Крім того, підкреслив Фурса, зараз Росія обирає шлях СРСР. "Закручуючи гайки" економіки, вони дозволяють нормально працювати лише військово-промисловому комплексу, де-юре без втрати доходів, хоч де-факто вони падатимуть. А тим часом звичайним росіянам буде дуже складно у такій економічній ситуації.

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