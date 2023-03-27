Об этом 24 Канала рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. По его словам, в России, несмотря на очень сложную экономическую ситуацию, пытаются "купить" время для Путина, чтобы тот смог улучшить состояние экономики.

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"Черная дыра" для экономики России

Россия сейчас фактически достигла годового максимума запланированного дефицита. Эта тенденция в марте будет только расти.

За 20 дней марта дефицит в России был больше, чем за весь февраль. Поэтому ситуация продолжает ухудшаться. Годовой план они уже перевыполнили,

– подчеркнул Сергей Фурса.

С одной стороны, в России наблюдается падение доходов, прежде всего речь идет о нефтегазовой прибыли, которая из-за мировых санкций и самосанкций Кремля упала на 46%. С другой стороны, война – это очень дорого, поэтому у них к тому же значительно возросли расходы.

"Из-за этого образуется "дыра", что очень необычно для России, которая за последние 20 лет привыкла жить с профицитным бюджетом", – отметил инвестиционный банкир.

Он добавил, что для России это может быть самой болезненной точкой, которая "засосет" российскую экономику и является самым большим риском для нее в 2023 году.

Сергей Фурса об ухудшении российской экономики: смотрите видео

Как Россия справляется с дефицитом

По словам инвестиционного банкира, пока россияне справляются с экономической ситуацией, "покупая" и оттягивая время, когда этот кризис действительно наступит.

Они с одной стороны используют деньги "из тумбочки", то есть из Фонда национального благосостояния, пока такая возможность еще есть. Мы не знаем наверняка, что реально под санкциями, а что нет, но документально средства берут оттуда. С другой – россияне печатают деньги,

– объяснил Фурса.

Печать средств, как обычно, это бывает, должна привести к девальвации и инфляции. Но пока этого не произошло, потому что в России "держат" рубль, хотя, как отметил Сергей Фурса, разумнее для них было бы его "отпустить". Таким образом, россияне пытаются "зажать" экономику, повторяя то, что делал Виктор Янукович в Украине в 2012 году.

Обратите внимание! Пытаясь стабилизировать ситуацию в Украине в 2012 году, Нацбанк удерживал курс гривны на уровне восьми гривен за доллар. Это истощало государственные резервы, из-за чего к концу 2013 года валютные резервы уменьшились более чем в два раза .

"Они забирают ликвидность по экономике, забирают деньги, чтобы не начались девальвационные процессы", – отметил инвестбанкир.

Долгосрочно – это вредное решение. Впрочем, выбирая между плохим и очень плохим решением, Россия предпочитает плохое, "покупая" Путину время. И хотя сейчас кризиса не будет, в будущем – его не избежать. Поэтому пока задача Путина сделать так, чтобы в дальнейшем экономическая ситуация в России улучшилась.

Кроме того, подчеркнул Фурса, сейчас Россия выбирает путь СССР. "Закручивая гайки" экономики, они позволяют нормально работать только военно-промышленному комплексу, де-юре без потери доходов, хоть де-факто они будут падать. Тем временем обычным россиянам будет очень сложно в такой экономической ситуации.

Как санкции влияют на экономику России