Надсекретно: Путін приховав дані про економіку Росії, щоб посилити контроль

Володимир Путін розширив коло інформації, що охоплюється законом Росії про державну таємницю. Це потрібно для ще більшого посилення контролю над суспільством, поки триває війна в Україні.

Чому Путін приховує дані

До оновленого закону увійшли не лише економіка Росії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Тепер надсекретними також вважаються:

деталі зовнішньої політики Росії;

дані щодо міжнародної торгівлі;

деталі економічної політики;

наукові розробки;

дані щодо можливої ​​військової мобілізації.

Будь-хто, хто отримає такі матеріали несанкціонованим способом, може отримати до восьми років позбавлення волі.

Засекречення інформації про мобілізацію, ймовірно, було реакцією на атаки українських безпілотників, оскільки це засекречення таких деталей, як бункери та плани підземного переміщення уряду, а не підготовка до нового набору військ для війни,

– говорить Андрій Солдатов, експерт з питань російських служб безпеки.

Росія вже припинила публікацію багатьох статистичних даних з початку війни, включаючи ключові бюджетні дані та офіційні дані про видобуток нафти. Інформація про втрати російських військових також є секретною.

Погіршення становища Росії

Зменшення нафтогазових доходів Росії критично впливає на економічне становище країни-агресорки, що може спричинити серйозну кризу. Під час таких труднощів порушується вже давно налагоджений ланцюжок. Зокрема немає притоку валюти, нафтові та газові компанії не замовляють та не оплачують транспортні, банківські та логістичні послуги.

Експерт Ілля Несходовський підкреслив, що таким чином, страждає не тільки нафтогазовий сектор, але й інші сектори економіки Росії.

Якщо це триватиме приблизно пів року, то росіянам доведеться залучати кошти із банківської системи, у якої зараз великі проблеми з ліквідністю, що призведе до банківської кризи у вересні 2025 року,

– додав він.

Зазначимо, війна проти України вимагає від Росії величезних фінансових ресурсів – близько 200 мільярдів доларів щороку, що дорівнює річному бюджету України.