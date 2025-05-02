"Це економіка Байдена": Венс пояснив, чому у падінні США винний не Трамп

Віцепрезидент Джей-Ді Венс ухилився від прямої відповіді, коли ведучий Fox News Брет Байєр нагадав, що економіка США скоротилася в І кварталі адміністрації Трампа. Ба більше, Венс таки знайшов винного.

Венс звинуватив Байдена в економічних проблемах США

Віцепрезидент США звинуватив у такій економіці колишнього презедента США Джо Байдена, пише 24 Канал з посиланням на Mediaite.

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Венс дав інтерв’ю ведучому програми Special Report на сталеливарному заводі в Південній Кароліні. Незадовго до цього віцепрезидент відвідав підприємство з екскурсією.

Візит відбувся наступного дня після того, як стало відомо, що економіка США скоротилася на 0,3%, що суттєво гірше за прогнозований ріст у 0,4%. Президент Дональд Трамп у відповідь звинуватив у поганих показниках свого попередника.

По-перше, я навіть не уявляв, наскільки високотехнологічне це сталеливарне виробництво. Часто критикують, що Дональд Трамп нібито хоче повернути старі робочі місця. Але ці роботи – це майбутнє: американська сталь, мости, автомобілі, житло для американців,

– сказав Джей-Ді Венс, підкреслюючи прагнення Трампа повернути робочі місця в США за допомогою тарифів.

Віцепрезидент зазначив, що Трамп десятиліттями говорить про торгівлю та тарифи. Він додав, що президент вважає, що США має виробляти більше власної продукції. Байєр у відповідь попросив Венса прокоментувати негативні економічні дані.

Економіка скоротилася – вперше за три роки,

– нагадав Байєр.

Він заявив, що люди говорять про тарифну політику. Люди хвилюються. Зокрема він запитав Венса, що він може їм сказати.

По-перше, коли ми говоримо про економіку – це економіка Джо Байдена,

– заявив Венс, повторивши риторику Трампа.

Він сказав, що адміністрація чинного президента успадкувала 2 трильйони доларів боргу, найбільший дефіцит у мирний час в історії США. Згідно зі слів віцепрезидента, торговий дефіцит по суті, означає, що країна недостатньо виробляє сама.

Зауважте! Венс додав, що Дональд Трамп міг зробити те, що зробили дві попередні адміністрації – позичати гроші й нарощувати борг. Але він сказав, що потрібне перезавантаження, а американці заслуговують на кращі робочі місця.