Кілька факторів: чому світова економіка рекордно впала за останні п’ять років
У Світовому банку поділилися сумною тенденцією: глобальна економіка у 2023 році зросла лише на 2,4% проти 3,2% у 2021 та 2,7% у 2022 роках. Це означає, що економічне зростання в період з 2020 по 2025 рік буде найповільнішою "п'ятирічкою" починаючи з 1990 – 1995 років.
Своїми міркуваннями про це із 24 Каналом поділився економіст, член ради НБУ Василь Фурман. Він зазначив, що уповільнення глобального економічного зростання у 2023-му році не стало несподіванкою для економістів.
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Що показує звіт Світового банку
Ще у 2015 році ООН оголосила про програму "Цілі сталого розвитку", яка у 17 пунктах зазначає, як покращити життя людства й, зокрема, найбідніших верств населення. За оцінками ООН, тоді понад 700 мільйонів людей у світі жило менше ніж на 1,90 доларів на день (близько 42 гривень у 2015 році й близько 72 гривень у 2023 році).
Однак, через пандемію, спричинену коронавірусом, а також війни в Україні та Ізраїлі світова економіка зростає повільніше, ніж очікувалося, а кількість бідних людей у світі не вдається зменшувати відповідно до намірів ООН. Через це в організації зазначають, що 2020-ті можуть стати десятиліттям втрачених можливостей у подоланні світової бідності.
"(До названих Світовим банком факторів уповільнення зростання світової економіки – 24 Канал) можна додати ще два фактори. По-перше, демографічний: населення планети старішає, і це негативно впливає на економічне зростання. По-друге, зелена енергетика та екологія: багато країн витрачають значні ресурси на те, щоб зробити нашу планету "зеленішою". Це цілком правильне рішення, але воно також впливає на зростання економіки", – зазначив Фурман.
Чому цілі ООН на 2030 рік були такими амбітними
Для економік окремих країн чи навіть окремого бізнесу максималістські цілі в плануванні є цілком нормальними. Однак на шляху до їхнього виконання можуть стати непередбачувані виклики, які зумовлюють потребу переглянути поставлені цілі.
"На початку 2020 року майже всі країни очікували економічного зростання. А потім ковід просто перекреслив ці прогнози, і відбулося значне падіння економік по всьому світу", – нагадав Фурман.
Іншим вагомим фактором змін у світовому економічному зростанні є Китай, друга економіка світу. Тривалий час середній темп економічного зростання Китаю становив близько 10%, що робило його драйвером економічного прогресу у світі. Тепер же зростання Китаю уповільнюється до 4 – 5%, а всередині нього самого вирують чималі проблеми на ринку нерухомості.
Які економічні показники прогнозують для України та інших країн
- Єврокомісія прогнозує, що у 2024 році економіка України може зрости на 3,7%. Однак при цьому наша країна зберігає потенціал для подальшого зростання у 2025 році, яке може перевищити 6%. Щоправда, багато чого залежить від того, чи закінчиться до того часу війна.
- Непогані економічні показники у 2023 році також продемонстрували Сполучені Штати, ВВП яких становить майже чверть світового. Головна економіка світу нарешті почала стабілізуватися після ковіду, завдяки чому світ зміг уникнути рецесії. У 2023 році американська економіка виросла на 2,4%, а у 2024 році очікуване зростання становить 1,5%.
- Також чудовими є темпи економічного зростання в Індії, де і в 2023, і в 2024 роках економіка збільшиться на понад 6%, завдяки чому прогрес цієї країни буде вищим, ніж у Китаю.