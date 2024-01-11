Кілька факторів: чому світова економіка рекордно впала за останні п’ять років

У Світовому банку поділилися сумною тенденцією: глобальна економіка у 2023 році зросла лише на 2,4% проти 3,2% у 2021 та 2,7% у 2022 роках. Це означає, що економічне зростання в період з 2020 по 2025 рік буде найповільнішою "п'ятирічкою" починаючи з 1990 – 1995 років.

Своїми міркуваннями про це із 24 Каналом поділився економіст, член ради НБУ Василь Фурман. Він зазначив, що уповільнення глобального економічного зростання у 2023-му році не стало несподіванкою для економістів.

Дивіться також Офіційний долар знову трішки лізе вгору: курс станом на 10 січня

Що показує звіт Світового банку

Ще у 2015 році ООН оголосила про програму "Цілі сталого розвитку", яка у 17 пунктах зазначає, як покращити життя людства й, зокрема, найбідніших верств населення. За оцінками ООН, тоді понад 700 мільйонів людей у світі жило менше ніж на 1,90 доларів на день (близько 42 гривень у 2015 році й близько 72 гривень у 2023 році).

Однак, через пандемію, спричинену коронавірусом, а також війни в Україні та Ізраїлі світова економіка зростає повільніше, ніж очікувалося, а кількість бідних людей у світі не вдається зменшувати відповідно до намірів ООН. Через це в організації зазначають, що 2020-ті можуть стати десятиліттям втрачених можливостей у подоланні світової бідності.

Якщо протягом 2000-х років темпи зростання світової економіки сягали 4,5%, то у 2020-х темпи зростання сповільнились до 2 – 3%.

"(До названих Світовим банком факторів уповільнення зростання світової економіки – 24 Канал) можна додати ще два фактори. По-перше, демографічний: населення планети старішає, і це негативно впливає на економічне зростання. По-друге, зелена енергетика та екологія: багато країн витрачають значні ресурси на те, щоб зробити нашу планету "зеленішою". Це цілком правильне рішення, але воно також впливає на зростання економіки", – зазначив Фурман.

Чому цілі ООН на 2030 рік були такими амбітними

Для економік окремих країн чи навіть окремого бізнесу максималістські цілі в плануванні є цілком нормальними. Однак на шляху до їхнього виконання можуть стати непередбачувані виклики, які зумовлюють потребу переглянути поставлені цілі.

"На початку 2020 року майже всі країни очікували економічного зростання. А потім ковід просто перекреслив ці прогнози, і відбулося значне падіння економік по всьому світу", – нагадав Фурман.

Іншим вагомим фактором змін у світовому економічному зростанні є Китай, друга економіка світу. Тривалий час середній темп економічного зростання Китаю становив близько 10%, що робило його драйвером економічного прогресу у світі. Тепер же зростання Китаю уповільнюється до 4 – 5%, а всередині нього самого вирують чималі проблеми на ринку нерухомості.

Які економічні показники прогнозують для України та інших країн