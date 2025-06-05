Економічна ситуація в Україні погіршилася: аналітики назвали причини

Аналітики очікують зростання 2-3% ВВП, чого недостатньо для відновлення економіки. За підсумками першого півріччя 2025 року можна констатувати, що частина важливих українських макропоказників пішла вниз.

Стан економіки України

На початку 2025 року було зрозуміло, що в українській економіці відсутні чинники зростання, які існували у 2023-2024 роках, повідомляє 24 Канал з посиланням на аналітичні дані GMK Center.

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Приблизно з початку ІІ кварталу минулого року повністю вичерпався ефект відновлення економіки після 2022 року і, як наслідок, низька база порівняння, яка у 2023-му забезпечувала рекордні показники економічного зростання.

Так українська економіка досягла "стелі" зростання і не здатна без додаткових позитивних структурних чинників вийти в "плюс". За підсумками першого півріччя 2025 року можна констатувати, що частина важливих українських макропоказників пішла вниз.

Проблеми та причини падіння економіки

У першій половині поточного року основні проблеми бізнесу залишилися тими самими, що й у 2024 році:

зростання тарифів природних монополій на енерго- і газозабезпечення, а також загроза збільшення вартості залізничних вантажоперевезень;

збільшення виробничих витрат через зростання цін на енергоносії;

посилення проблеми дефіциту кадрів;

посилення тиску правоохоронних органів на бізнес;

недостатні обсяги кредитування бізнесу та висока вартість позикового капіталу.

Наростання цих проблем призвело до погіршення економічної ситуації. Перші показники роботи української економіки з початку року показують провал найважливіших економічних показників:

Спад промислового виробництва

Цей показник у січні-квітні скоротився на 6,1% після зростання за підсумками 2024 року на 3,6%. У промисловості невелике зростання показують харчопром, металургія, виробництво меблів, текстилю, кабелю та хімічної продукції.

Зниження обсягів будівництва

У І кварталі обсяг виконаних будівельних робіт впав на 11%. Це відбулося за рахунок значного спаду в житловому та інженерному будівництві. Одним із чинників зниження обсягу інфраструктурних робіт стали проблеми з виділенням держфінансування.

Як врятувати економіку

На думку аналітиків, Україні потрібна системна підтримка базових галузей, однак наразі передумов для такого зростання немає. У разі зниження динаміки ВВП на тлі наростаючої інфляції в Україні може загрожувати стагфляція, з якої вирватися в умовах війни буде вкрай проблематично.

Для ефективного відновлення від наслідків війни, українська економіка має зростати щонайменше на 6-7% на рік. Без сильного промислового базису Україна не зможе відновиться після закінчення війни навіть до довоєнного рівня соціально-економічного розвитку,

– зазначають аналітики.

Вони передбачають, що наступний рік може важчим завдяки вже наявним проблемам в економіці, складнощам із виділенням міжнародної фінансової допомоги, що може зажадати скорочення держвидатків, а також невизначеності, яка залишається щодо перспектив воєнних дій.