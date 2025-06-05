Економічна ситуація в Україні погіршилася: аналітики назвали причини
- Економічна ситуація в Україні погіршується через відсутність чинників зростання, які існували у 2023-2024 роках, та проблеми, такі як зростання тарифів природних монополій, дефіцит кадрів і недостатнє кредитування бізнесу.
- Наступний рік може бути важчим через вже існуючі проблеми в економіці України, складнощі з міжнародною фінансовою допомогою та невизначеність щодо перспектив воєнних дій.
Аналітики очікують зростання 2-3% ВВП, чого недостатньо для відновлення економіки. За підсумками першого півріччя 2025 року можна констатувати, що частина важливих українських макропоказників пішла вниз.
Стан економіки України
На початку 2025 року було зрозуміло, що в українській економіці відсутні чинники зростання, які існували у 2023-2024 роках, повідомляє 24 Канал з посиланням на аналітичні дані GMK Center.
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Приблизно з початку ІІ кварталу минулого року повністю вичерпався ефект відновлення економіки після 2022 року і, як наслідок, низька база порівняння, яка у 2023-му забезпечувала рекордні показники економічного зростання.
Так українська економіка досягла "стелі" зростання і не здатна без додаткових позитивних структурних чинників вийти в "плюс". За підсумками першого півріччя 2025 року можна констатувати, що частина важливих українських макропоказників пішла вниз.
Проблеми та причини падіння економіки
У першій половині поточного року основні проблеми бізнесу залишилися тими самими, що й у 2024 році:
- зростання тарифів природних монополій на енерго- і газозабезпечення, а також загроза збільшення вартості залізничних вантажоперевезень;
- збільшення виробничих витрат через зростання цін на енергоносії;
- посилення проблеми дефіциту кадрів;
- посилення тиску правоохоронних органів на бізнес;
- недостатні обсяги кредитування бізнесу та висока вартість позикового капіталу.
Наростання цих проблем призвело до погіршення економічної ситуації. Перші показники роботи української економіки з початку року показують провал найважливіших економічних показників:
- Спад промислового виробництва
Цей показник у січні-квітні скоротився на 6,1% після зростання за підсумками 2024 року на 3,6%. У промисловості невелике зростання показують харчопром, металургія, виробництво меблів, текстилю, кабелю та хімічної продукції.
- Зниження обсягів будівництва
У І кварталі обсяг виконаних будівельних робіт впав на 11%. Це відбулося за рахунок значного спаду в житловому та інженерному будівництві. Одним із чинників зниження обсягу інфраструктурних робіт стали проблеми з виділенням держфінансування.
Як врятувати економіку
На думку аналітиків, Україні потрібна системна підтримка базових галузей, однак наразі передумов для такого зростання немає. У разі зниження динаміки ВВП на тлі наростаючої інфляції в Україні може загрожувати стагфляція, з якої вирватися в умовах війни буде вкрай проблематично.
Для ефективного відновлення від наслідків війни, українська економіка має зростати щонайменше на 6-7% на рік. Без сильного промислового базису Україна не зможе відновиться після закінчення війни навіть до довоєнного рівня соціально-економічного розвитку,
– зазначають аналітики.
Вони передбачають, що наступний рік може важчим завдяки вже наявним проблемам в економіці, складнощам із виділенням міжнародної фінансової допомоги, що може зажадати скорочення держвидатків, а також невизначеності, яка залишається щодо перспектив воєнних дій.