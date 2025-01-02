Дефіцит кадрів, інфляція та долар по 45 гривень: що буде з економікою України у 2025 році

Експерти прогнозують, що 2025 рік може стати складним для української економіки. Серед ключових викликів виділяється гострий дефіцит кадрів. Як це позначиться на ринку праці, динаміці цін та фінансовому становищі українців, дізнавайтеся в матеріалі 24 Каналу.

Найголовніший виклик для економіки України у 2025 році

У розмові з 24 Каналом економіст Олег Пендзин поділився прогнозами щодо економіки України у 2025 році. Він зазначив, що є кілька ключових факторів, які безпосередньо впливатимуть на її стан, а головним з них є безпекова ситуація.

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Олег Пендзин у своїх прогнозах опирається на оцінки від міжнародних фінансових організацій, які надають допомогу Україні, як-от Міжнародний валютний фонд та Світовий банк, а також від інших агенцій, наприклад Fitch.

Олег Пендзин Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Нещодавно агенція Fitch оприлюднила своє бачення того, як буде розвиватися економіка України у 2025 році. За їх прогнозом, максимальний обсяг росту української економіки – це 2,9%. Водночас Світовий банк передбачає, що це буде 2%. Це при тому, що в бюджеті України на 2025 рік він складає 4%.

Обидві міжнародні фінансові організації зазначили, що темпи економічного зростання України можуть змінитися залежно від безпекових умов. Якщо війна припиниться або хоча б буде зупинена активна фаза бойових дій, то економічне зростання може значно прискоритися.

Це є перший момент. Однозначно, безпекові речі – найважливіші для економіки,

– додає Пендзин.

Утім, складним залишається питання зовнішнього фінансування України. У випадку, якщо у 2025 році припиниться активна фаза війни, то допомоги від партнерів може стати менше, а потреба у фінансуванні ЗСУ – все одно залишиться, що значно ускладнює ситуацію.

Ми маємо й далі створювати потужний захист протиповітряної оборони. Тобто гроші витрачати на це треба. Але уявімо: макроекономічного фінансування вже немає, військово-технічна допомога різко обмежена – по принципу "хлопці тепер самі". А в цій ситуації також потрібно підвищувати купівельну спроможність населення,

– розповів Олег Пенздин.

Тобто, на його думку, проблеми майбутнього розвитку української економіки безпосередньо залежать від численних факторів, багато з яких нині важко передбачити. Утім, як пояснює Пенздин, навіть покращення безпекової ситуації цілком не вирішіть наявних або гіпотетичних проблем.

Який прогноз економіці України дала агенція Fitch За прогнозами міжнародного агентства Fitch Ratings, у 2025 році економічне зростання України сповільниться через дефіцит робочої сили та електроенергії. Аналітики Fitch прогнозують, що стійке припинення вогню може значно покращити економічні перспективи України у 2025 –2026 роках, а інфляція зросте до 9,3% у 2025 році проти 6,2% у 2024-му.

Дефіцит кадрів та нестача кваліфікованих спеціалістів

Наступним великим викликом, про який також згадує агентство Fitch, є питання, яке не залежить від безпекових умов – це проблема трудового потенціалу України. Як підкреслив Олег Пендзин, за даними Міністерства економіки, для забезпечення відновлення України на сьогодні необхідно додатково 5 мільйонів робочих місць.

Це цифра, яка відповідає кількості біженців з України – близько 6,8 мільйона осіб, за даними ООН. З них це приблизно 4 – 4,5 мільйона людей працездатного віку,

– розповів економіст.

Економіст уточнює, що станом на сьогодні українському бізнесу практично неможливо знайти кваліфікованих спеціалістів, особливо у робітничих спеціальностях. Попри високі зарплати, таких людей на ринку просто немає.

Швидке зростання заробітної плати на тлі нестачі робочої сили та невідповідності професійних навичок може підтримати ціновий тиск внутрішнього попиту,

— йдеться у повідомленні агенції Fitch.

Це стосується, зокрема, мобілізації у робітничих професіях, таких як водії. Крім того, є проблеми й з ІТ-персоналом.

Сьогодні є проблеми з будь-яким представником чоловічої статі, який перебуває в працездатному віці й мав би піти на роботу. Нині таких людей немає. І Fitch теж говорить, що це надзвичайно великий виклик для України,

– додає Олег Пендзин.

За словами Олега Пендзина, українські демографи зазначають, що в умовах поточної ситуації Україні необхідно щороку залучати близько 400 тисяч трудових мігрантів з Південно-Східної Азії та Пакистану.

Проблеми в енергетичному секторі

Не можливо оминути й інший виклик для України, на який активно вказують Світовий банк та Національний банк України. Зокрема, мова йде про труднощі в енергетичній сфері, що негативно впливають на національне виробництво.

Олег Пендзин Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Ви не зможете розширяти загальний обсяг національного виробництва, якщо не забезпечите необхідного енергопостачання компаній. А ми сьогодні маємо екстрені відключення, дефіцит електричної енергії. В тих умовах потірбно створювати нові енергетичні підприємства, адже без цього не зможе розвиватися українська економіка, наткнеться на обмежені можливості енергопостачання.

Тобто ще однією великою проблемою є енергопостачання. Експерт розповів, що коли ми говоримо про його недостатню наявність, то маємо на увазі те, що підприємства змушені шукати альтернативні варіанти, як-от генератори та інші засоби, що значно дорожчі. Відповідно, вартість продукції теж пропорційно зростає.

Це ще один виклик, який є суттєвим з погляду перспектив розвитку української економіки. Втім, залишається також питання внутрішнього ринку,

– резюмує експерт.

Річ у тім, що бізнес в першу чергу орієнтований на внутрішній ринок. Як пояснив експерт, бізнес не створюється для експорту товарів, спочатку потрібно задовольнити потреби внутрішнього ринку. Основою цього є купівельна спроможність населення. Нині купівельну спроможність бюджетників й соціально незахищених верств забезпечує макроекономічне фінансування та кредити, за рахунок яких і фінансується соціальний пакет держави.

Зростання цін та пришвидшення інфляції

На питання стосовно того, якою буде інфляція у 2025 році та що її буде прискорювати, експерт Олег Пенздин відповів, що в бюджеті закладено індекс інфляції на рівні 10%. Проблема полягає в тому, що ця інфляція фактично заморожує соціальні стандарти в Україні.

Олег Пендзин Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Негатив полягає в тому, що інфляція в розмірі 10% – заморожує соціальні стандарти. Рахуйте, ми всі станемо на 10% бідніші.

За його словами, це суттєво зменшує реальну купівельну спроможність населення. Утім, це не єдине, що буде прискорювати зростання цін. Отже, драйверами інфляції у 2025 виступлять:

Першим фактором є дефіцит робочої сили, що змушує підприємства підвищувати заробітну плату для залучення кадрів. Це підвищення не завжди пов'язане з продуктивністю, а викликане дефіцитом кадрів на ринку, що призводить до зростання вартості продукції.

є дефіцит робочої сили, що змушує підприємства підвищувати заробітну плату для залучення кадрів. Це підвищення не завжди пов'язане з продуктивністю, а викликане дефіцитом кадрів на ринку, що призводить до зростання вартості продукції. Другим фактором є підвищення тарифів. У Олега Пенздина немає жодних сумнівів, що влітку тариф на електроенергію знову зросте.

є підвищення тарифів. У Олега Пенздина немає жодних сумнівів, що влітку тариф на електроенергію знову зросте. Третій фактор: ніхто не може передбачити, яким буде літо – спекотним, посушливим чи холодним. Для прикладу, 2023 рік був врожайним, а 2024-й – значно гіршим.

2024 рік – жахливий, адже різко зменшилася нагальна пропозиція харчування на ринку: овочів, круп та макаронів. Відповідно, що сталося з ціною? Вона зросла. І приготуйтеся до того, що вона буде рости й надалі,

– підсумував експерт.

Стосовно курсу валют, то очікується, що до кінця наступного року курс буде близько 45 гривень за долар. Цього року ми завершимо на курсі 42+ гривні, що вже є реальністю. У 2025 році курс може досягти 47,5 гривні за долар, щоб середній річний курс склав 45 гривень.

Цей рік ми будемо закінчувати на курсі 42 гривні за долар. А вже 2025 рік – 47,5 гривні за долар,

– прогнозує Пендзин.

Розвиток експортної системи торгівлі

Водночас Доктор економічних наук, голова Adventer Group Андрій Длігач розповів 24 Каналу, що Україна наразі розробляє нову експортну систему для торгівлі. Андрій Длігач зазначив, що є перспективи, що у 2025 році країна зможе зміцнити свої позиції на міжнародних ринках.

Андрій Длігач Доктор економічних наук, голова Adventer Group У мене немає пересторог щодо 2025 року, проте є щодо 2026-го, адже у той період ми поки маємо обмаль гарантованої фінансової допомоги. Тому потрібно працювати над отриманням економічних гарантій на довшу перспективу.

За його словами, економіка України значною мірою залежить від експорту металу. Попри можливу втрату шахти в Покровську, українська економіка залишається досить стійкою. Він пояснив це тим, що Україна має партнерів, які допомагають фінансувати дефіцит державного бюджету.

Європейський Союз планує продовжити всебічну підтримку України у 2025 році, зокрема гуманітарну, економічну та військову допомогу. До кінця 2024 року Україна отримає 4,2 мільярда євро, а з наступного року ЄС буде виділяти 1,5 мільярда євро щомісяця, використовуючи заморожені російські активи.

Отже, попри усі виклики, Україні вдалось завершити 2024 рік в умовах фінансової стійкості. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що уряд чітко визначив джерела фінансування на 2025 рік. Завдяки значній підтримці міжнародних партнерів Україна готова долати майбутні труднощі.