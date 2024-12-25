По скільки буде курс долара після Нового року

Економіст Данило Монін у коментарі 24 Каналу розповів, що в Україні надалі прогнозується девальвація гривні. Це навіть попри те, що буде достатньо фінансової допомоги Заходу.

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За словами Моніна, таке послаблення гривні потрібне, адже Україна має на 35 – 40 мільярдів доларів негативного торгового балансу.

Данило Монін Економіст, експерт Українського інституту майбутнього Ми експортуємо набагато менше, ніж імпортуємо. Тому курс національної валюти, який зазнав девальвації у 2024 році, продовжить це робити у 2025 році.

Річ у тім, що інфляція на сьогодні вже вийшла за очікувані норми. Відтак найкращим інструментом стримування цього є девальвація гривні до долара.

Зауважте! Курс долара на рівні 42 – 43 гривні у першій половині 2025 року є оптимістичним сценарієм, що цілком може стати базовим.

Чи чекати змін щодо курсу після інавгурації Трампа

Найімовірніше, що українські партнери не скоротять допомогу наступного року, навіть якщо новий президент США Дональд Трамп відмовиться надсилати фінансування Україні.

Річ у тім, що Євросоюз загалом готовий фінансувати нас самостійно на суму 35 мільярдів або ж 38 мільярдів доларів. Тому думаю, що проблем із фінансуванням після приходу з Трампом не буде. Головне, щоб не були затримки із сумами протягом усього року 2025 року,

– додає економіст Монін.

Як заявив для 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, головні фактори впливу на курс – це наразі слабкість української економіки, великий дефіцит торгового балансу та повна залежність від зовнішнього фінансування.

Західні партнери, попри те, що до влади в США приходить Трамп, зобов'язались підтримувати Україну у 2025 році. Тому всі обіцяні суми допомоги наступного року мають зайти без перешкод на 99%,

– каже аналітик.

Важливо! Крім того, якщо воєнні ризики будуть реалізовані, то матимуть свій вплив на курс долара.