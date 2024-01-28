"Відштовхнулися від дна": завдяки чому Україні вдалось під час війни стабілізувати економіку

Світовий банк прогнозує антирекордні темпи росту світової економіки – за останні 30 років показники будуть найнижчими. Водночас в Україні буцімто економіка стабілізувалась та має показати певне зростання у 2024-му.

Керівник аналітичного напрямку мережі "АНТС" Ілля Несходовський розповів 24 Каналу, що економіка України лише починає відходити від шоку, в який була занурена на початку повномасштабного вторгнення Росії. Проте говорити про стрімке зростання наразі зарано.

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Адаптувались до удару 2022 року

В 2022 році, коли розпочалась війна Росії проти України, відбулось значне падіння валового внутрішнього продукту – на 28%.

Проте в 2023 році відбулась деокупація значної частини території України. Внаслідок цього відновили роботу підприємства на цих територіях. Також приблизно 2 мільйони громадян, які на початку війни виїхали за кордон, повернулися в Україну.

В результаті в 2023 році було зростання на 5%. Проте це певною мірою не стабілізація, а "відскок від дна",

– пояснив керівник аналітичного напрямку мережі "АНТС".

Щодо прогнозу на 2024 рік, то зростання економіки України складе лише 3%. Це пов'язано з тим, що ще триватиме процес "відштовхування" від того "дна", на якому ми перебували у 2022 році.

На сьогодні наша економіка у співвідношенні до 2022 року зросла на 75%. У наступному році можемо очікувати 76 – 77%.

"Тому не можна впевнено говорити, що Україна переживає економічне зростання. Якби відбувався справжній прорив в економіці, вона б зростала на 10% в наступні роки. Насправді ж ми просто адаптувалися до того удару, який пережили у 2022 році. Відповідно економіка також адаптовується до нових реалій", – наголосив Несходовський.

Прогнози щодо економіки України