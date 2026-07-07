МВФ здивував прогнозом: Україна може обігнати більшість країн Європи за зростанням

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує, що економіка єврозони з 2027 до 2031 року зростатиме в середньому на 1,2% щороку. Тоді як п'ять невеликих країн Європи продемонструють значно швидші темпи економічного зростання, і серед них Україна.

Які країни зростатимуть найшвидше

Про це йдеться у свіжому прогнозі World Economic Outlook від МВФ, пише Еuronews.

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Фонд вважає, що група значно менших європейських держав може зрости більш ніж удвічі швидше за єврозону протягом наступних п'яти років.

Серед лідерів зростання:

Молдова

Очікується, що у 2027 – 2031 роках економіка Молдови зростатиме в середньому на 3,5% на рік.

Цьому сприятимуть фінансова підтримка ЄС та реформи, а також зростання внутрішнього споживання, підвищення реальних зарплат і грошові перекази трудових мігрантів, які становлять близько десятої частини ВВП країни.

Сербія

У Сербії середньорічне зростання прогнозують на рівні 3,52%. Найважливішою подією найближчих років стане проведення в Белграді Expo 2027. Ця всесвітня виставка має залучити мільйони відвідувачів і стимулювати масштабний будівельний та інфраструктурний бум.

Україна

МВФ прогнозує, що зростання української економіки становитиме 3,8% щороку. Цей прогноз базується насамперед на масштабній післявоєнній відбудові країни.

Косово

У цій невеликій країні очікують ще вищі темпи зростання – приблизно на 4% щорічно. Цьому сприятимуть високе внутрішнє споживання, державні інвестиції, перекази діаспори та молодий ринок праці.

Мальта

Перше місце за темпами зростання, за прогнозами, посяде Мальта із показником 4% щороку протягом наступних п'яти років. Основними рушіями стали туризм, індустрія онлайн-ігор, професійні та фінансові послуги, які залучили велику кількість іноземних працівників.

Від чого залежатиме зростання України

Втім, швидке зростання України за базовим сценарієм МВФ передбачає поступове завершення війни та початок активної відбудови.

Вона залучить хвилю інвестицій у відновлення інфраструктури. За оцінками Світового банку, на ці потреби вже потрібно до 600 мільярдів доларів.

Але якщо війна триватиме, ситуація буде зовсім іншою. За песимістичним сценарієм Фонду, у разі продовження бойових дій економічне зростання України у 2027 році становитиме лише 1%.

Перспективи залишаються надзвичайно невизначеними, оскільки війна й надалі завдає значної шкоди населенню та економіці,

– наголосили у МВФ.

Отож, Україна має шанси на економічний ривок, але лише за умови завершення війни та продуманих реформ, які сприятимуть розвитку країни.

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції та розвитку у останньому звіті на початку червня спрогнозував зростання реального ВВП України на 2027 рік до 4,0%. Але тільки за умови послаблення бойових дій та початку післявоєнної відбудови.