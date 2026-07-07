Какие страны будут расти быстрее всего
Об этом говорится в свежем прогнозе World Economic Outlook от МВФ, пишет Euronews.
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Фонд считает, что группа значительно меньших европейских государств может расти более чем в два раза быстрее, чем еврозона, в течение следующих пяти лет.
Среди лидеров роста:24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
- Молдова
Ожидается, что в 2027–2031 годах экономика Молдовы будет расти в среднем на 3,5% в год.
Этому будут способствовать финансовая поддержка ЕС и реформы, а также рост внутреннего потребления, повышение реальных зарплат и денежные переводы трудовых мигрантов, которые составляют около десятой части ВВП страны.
- Сербия
В Сербии среднегодовой рост прогнозируется на уровне 3,52%. Важнейшим событием ближайших лет станет проведение в Белграде Expo 2027. Эта всемирная выставка должна привлечь миллионы посетителей и стимулировать масштабный строительный и инфраструктурный бум.
- Украина
МВФ прогнозирует, что рост украинской экономики составит 3,8% ежегодно. Этот прогноз основан прежде всего на масштабном послевоенном восстановлении страны.
- Косово
В этой небольшой стране ожидаются еще более высокие темпы роста – примерно 4% ежегодно. Этому будут способствовать высокий уровень внутреннего потребления, государственные инвестиции, денежные переводы диаспоры и молодой рынок труда.
- Мальта
Первое место по темпам роста, согласно прогнозам, займет Мальта с показателем 4% ежегодно в течение следующих пяти лет. Основными движущими силами стали туризм, индустрия онлайн-игр, профессиональные и финансовые услуги, которые привлекли большое количество иностранных работников.
От чего будет зависеть рост Украины
Впрочем, быстрый рост Украины по базовому сценарию МВФ предполагает постепенное завершение войны и начало активного восстановления.
Оно привлечет волну инвестиций в восстановление инфраструктуры. По оценкам Всемирного банка, на эти нужды уже потребуется до 600 миллиардов долларов.
Но если война продлится, ситуация будет совсем иной. По пессимистическому сценарию Фонда, в случае продолжения боевых действий экономический рост Украины в 2027 году составит всего 1%.
Перспективы остаются крайне неопределенными, поскольку война по-прежнему наносит значительный ущерб населению и экономике,
– подчеркнули в МВФ.
Таким образом, у Украины есть шансы на экономический рывок, но только при условии завершения войны и проведения продуманных реформ, которые будут способствовать развитию страны.
Напомним, Европейский банк реконструкции и развития в последнем отчете в начале июня прогнозировал рост реального ВВП Украины на 2027 год до 4,0%. Но только при условии ослабления боевых действий и начала послевоенного восстановления.