Українська економіка "загальмувала": в уряді назвали причину
- ВВП України в лютому 2025 року зріс на 0,7%, а за перші два місяці року зростання склало 1,1%.
- Уповільнення економічного зростання пов'язано з обстрілами об'єктів газовидобування та зниженням активності експортерів.
У лютому 2025 року ВВП України зріс на – 0,7%. А загалом за перші 2 місяці показник зростання склав – 1,1%.
Що відбувається в економіці України
За лютий 2025 показник зростання української економіки значно нижчий ніж торік, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінекономіки.
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Дещо нижчий показник на початку року є віддзеркаленням нерівномірності тенденцій росту минулого року
– йдеться у моніторингу основних подій в економіці України за лютий.
Нагадаємо! У лютому 2024 року ВВП України зріс на 6,8%.
Міністерство виділило такі причини уповільнення темпів зростання економіки:
- обстріли об'єктів газовидобування;
- тимчасове зниження активності експортерів.
Варто зауважити, що ці негативні чинники були компенсовані завдяки:
- закупівлі вітчизняної продукції сектору ОПК;
- значному бюджетному фінансуванню відновлення пошкодженої критичної інфраструктури;
- також варто виділити і значні вкладення у будівництво житла за програмами єВідновлення та єОселя.
Зверніть увагу! У лютому споживча інфляція прискорилася до 13,4% у річному вимірі, як і було прогнозовано. Водночас у місячному темпі відбулося сповільнення до 0,8% (у січні це значення було 1,2%).