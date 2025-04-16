Українська економіка "загальмувала": в уряді назвали причину

У лютому 2025 року ВВП України зріс на – 0,7%. А загалом за перші 2 місяці показник зростання склав – 1,1%.

Що відбувається в економіці України

За лютий 2025 показник зростання української економіки значно нижчий ніж торік, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінекономіки.

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Дещо нижчий показник на початку року є віддзеркаленням нерівномірності тенденцій росту минулого року

– йдеться у моніторингу основних подій в економіці України за лютий.

Нагадаємо! У лютому 2024 року ВВП України зріс на 6,8%.

Міністерство виділило такі причини уповільнення темпів зростання економіки:

обстріли об'єктів газовидобування;

тимчасове зниження активності експортерів.

Варто зауважити, що ці негативні чинники були компенсовані завдяки:

закупівлі вітчизняної продукції сектору ОПК;

значному бюджетному фінансуванню відновлення пошкодженої критичної інфраструктури;

також варто виділити і значні вкладення у будівництво житла за програмами єВідновлення та єОселя.

Зверніть увагу! У лютому споживча інфляція прискорилася до 13,4% у річному вимірі, як і було прогнозовано. Водночас у місячному темпі відбулося сповільнення до 0,8% (у січні це значення було 1,2%).