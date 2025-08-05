Поки країни Європи отримують вигоду від участі українців у своїх економіках, Україна ризикує втратити економічно активний людський капітал, який є важливим у підтримці економіки у період повномасштабного вторгнення.

Як українці підіймають економіку ЄС?

За словами керівниці аналітичного департаменту Центру економічних досліджень та прогнозування "Фінансовий пульс", Діляри Мустафаєвої, понад 4,2 мільйона українців, що мають статус тимчасового захисту в ЄС, вже інтегрувалися в ринок праці, передає 24 Канал.

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Відомо, що українці забезпечують частину економічного зростання Європи, сплачуючи активно податки.

Відповідно до даних Центру, майже 79% вимушених мігрантів мають вищу освіту, але працюють на менш кваліфікованих посадах.

Серед перешкод отримати вищу посаду є мовний бар'єр та відсутність визнання українських дипломів.

Середній рівень зарплат українців за кордоном на третину нижчий, ніж у місцевих працівників. Але навіть за таких умов, їхній економічний внесок для країн-реципієнтів є відчутним,

– каже Мустафаєва.

Чимало країн, серед яких Чехія, Словаччина та Польща, отримують більше податків від українців, ніж витрачають на їх підтримку.

Чому виїзд українців за кордон загрожує самій Україні?

Виїзд громадян загострює проблеми в самій Україні через дефіцит робочої сили та демографічну кризу. Відповідно до останнього опитування, лише 43% мігрантів розглядають повернення до України. У 2022 році цей відсоток складав майже 75%.

Наша економіка може втрачати до 7,8% ВВП щороку, якщо навіть частина мігрантів не повернеться. Тому одне з головних завдань – це створення умов, які спонукатимуть людей повертатися. Йдеться про доступне житло, нові робочі місця, освітні програми, підтримку дітей та стимулювання бізнесу,

– каже Діляра Мустафаєва.

Цікаво, що питання про повернення українців до України обговорювалося на спільній конференції центробанків України та Польщі у червні цього року. Річ у тім, що без стратегічного підходу до політики повернення Україна може надовго втратити значну частину економічно активного населення.