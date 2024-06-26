Які економіки світу найбільш конкурентоспроможні
Джерело:IMD
Економічна конкурентоспроможність країни залежить багатьох чинників. Деякі держави займають лідерські позиції у цьому рейтингу вже багато років.
Як формується рейтинг
Міжнародний інститут розвитку менеджменту провів оцінку 67 економік різних країн світу. До уваги бралося 250 показників, які відносяться до 4 напрямів.
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Категорії оцінки були такі:
- інфраструктура;
- ефективність бізнесу;
- ефективність влади;
- загальні економічні показники.
Отримані результати формують статистичні дані, що у підсумку становить дві третини рейтингу. Ще третина складається з думок 6 тисяч керівників.
Які економіки найбільш конкурентоспроможні
Європа, як і рік тому, має найбільше конкурентоспроможних країн. У першу десятку увійшло аж шість держав з європейської частини, а саме:
- Швейцарія;
- Данія;
- Ірландія;
- Швеція;
- Нідерланди;
- Норвегія.
Як не дивно, але Китай, Індія та Японія відсутні у рейтингу. Хоча ці економіки по праву вважають найбільш помітними. Натомість рейтинг Очолив Сінгапур. Також у ТОП-10 потрапили:
- Гонконг;
- Тайвань.
Серед країн Африки, під оцінку потрапили лише чотири. Однак, у кінцевий перелік не ввійшла жодна.
Фінальний рейтинг виглядає так:
- Сінгапур;
- Швейцарія;
- Данія;
- Ірландія;
- Гонконг;
- Швеція;
- Об'єднані Арабські Емірати;
- Тайвань;
- Нідерланди;
- Норвегія.