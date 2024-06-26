Як формується рейтинг

Міжнародний інститут розвитку менеджменту провів оцінку 67 економік різних країн світу. До уваги бралося 250 показників, які відносяться до 4 напрямів.

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Категорії оцінки були такі:

інфраструктура;

ефективність бізнесу;

ефективність влади;

загальні економічні показники.

Отримані результати формують статистичні дані, що у підсумку становить дві третини рейтингу. Ще третина складається з думок 6 тисяч керівників.

Які економіки найбільш конкурентоспроможні

Європа, як і рік тому, має найбільше конкурентоспроможних країн. У першу десятку увійшло аж шість держав з європейської частини, а саме:

Швейцарія;

Данія;

Ірландія;

Швеція;

Нідерланди;

Норвегія.

Як не дивно, але Китай, Індія та Японія відсутні у рейтингу. Хоча ці економіки по праву вважають найбільш помітними. Натомість рейтинг Очолив Сінгапур. Також у ТОП-10 потрапили:

Гонконг;

Тайвань.

Серед країн Африки, під оцінку потрапили лише чотири. Однак, у кінцевий перелік не ввійшла жодна.

Фінальний рейтинг виглядає так: