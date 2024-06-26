Как формируется рейтинг

Международный институт развития менеджмента провел оценку 67 экономик разных стран мира. Во внимание принималось 250 показателей, которые относятся к 4 направлениям.

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Категории оценки были следующие:

  • инфраструктура;
  • эффективность бизнеса;
  • эффективность власти;
  • общие экономические показатели.

Полученные результаты формируют статистические данные, что в итоге составляет две трети рейтинга. Еще треть состоит из мнений 6 тысяч руководителей.

Какие экономики наиболее конкурентоспособны

Европа, как и год назад, имеет больше всего конкурентоспособных стран. В первую десятку вошло аж шесть государств из европейской части, а именно:

  • Швейцария;
  • Дания;
  • Ирландия;
  • Швеция;
  • Нидерланды;
  • Норвегия.

Как ни странно, но Китай, Индия и Япония отсутствуют в рейтинге. Хотя эти экономики по праву считают наиболее заметными. Зато рейтинг возглавил Сингапур. Также в ТОП-10 попали:

  • Гонконг;
  • Тайвань.

Среди стран Африки, под оценку попали только четыре. Однако в конечный перечень не вошла ни одна.

Финальный рейтинг выглядит так:

  1. Сингапур;
  2. Швейцария;
  3. Дания;
  4. Ирландия;
  5. Гонконг;
  6. Швеция;
  7. Объединенные Арабские Эмираты;
  8. Тайвань;
  9. Нидерланды;
  10. Норвегия.