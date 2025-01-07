Почему пенсионерам стоит выходить на пенсию позже

Выплаты пенсионера могут вырасти, если он продолжит работать, после того, как достиг пенсионного возраста, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Обратите внимание! Коэффициент отсрочки применяется только если лицо не выходит официально на пенсию.

Как растет пенсия, в зависимости от отсрочки:

пенсия увеличивается на 0,5 % за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, при отсрочке выхода на пенсию на срок менее 60 месяцев (то есть, 5 лет);

выплаты возрастают на 0,75 % – если такая отсрочка превышает 60 месяцев.

Соответственно, благодаря отсрочке, пенсия увеличивается так:

если один год отсрочки, пенсия возрастает на 6%

при отсрочке в 2 года – 12%;

5 лет – 36%.

Обратите внимание! Для оформления отсрочки лицо также должно обратиться в ПФУ и подать соответствующее заявление.