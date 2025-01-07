Чому пенсіонерам варто виходити на пенсію пізніше

Виплати пенсіонера можуть зрости, якщо він продовжить працювати, після того, як досяг пенсійного віку, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Зверніть увагу! Коефіцієнт відстрочки застосовується лише якщо особа не виходить офіційно на пенсію.

Як зростає пенсія, залежно від відстрочки:

пенсія збільшується на 0,5 % за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, при відстроченні виходу на пенсію на термін менш як 60 місяців (тобто, 5 років);

виплати зростають на 0,75 % – якщо така відстрочка перевищує 60 місяців.

Відповідно, завдяки відстрочці, пенсія збільшується так:

якщо один рік відстрочки, пенсія зростає на 6%

при відстрочці у 2 роки – 12%;

5 років – 36%.

Зверніть увагу! Для оформлення відстрочки особа також має звергнутись у ПФУ і подати відповідну заяву.