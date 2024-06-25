Что общего у биткойна и NVIDIA
И биткойн, и NVIDIA достигли своего роста благодаря технологическим инновациям. Биткойн использует блокчейн, алгоритм консенсуса Proof-of-Work и криптографическое шифрование.
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NVIDIA, в свою очередь, производит графические процессоры и развивает связанные технологии. Оба лидера доминируют в своих рыночных сегментах: биткойн удерживает лидерство среди цифровых активов, а NVIDIA задает тренды на рынках технологий и игрового оборудования.
Еще одной общей чертой является то, что как биткойн, так и акции NVIDIA демонстрируют значительный рост. За последний год стоимость биткоина выросла на 159%, а акции NVIDIA – на 206%.
Какие отличия
Стоит подчеркнуть, что биткоин и NVIDIA – это разные классы активов. Биткойн классифицируется как товар (хотя и цифровой по своей природе), а акции NVIDIA – это ценные бумаги.
Биткойн имеет полностью децентрализованную структуру, которая не подчиняется контролю ни одной организации или лица. Все решения принимаются через независимый консенсус участников сети, и каждый владелец полной ноды может проверить все транзакции самостоятельно.
В отличие от этого, NVIDIA является типичной публичной корпорацией с четкой иерархической структурой, возглавляемой СЕО и советом директоров. Таким образом, небольшая группа людей имеет большое влияние на развитие компании.
Регулирование Биткоина и NVIDIA также сильно отличается:
- Биткоин подпадает под различные законодательные рамки в разных странах. Например, в Сальвадоре он имеет статус законного платежного средства, тогда как в большинстве других стран его классифицируют как собственность, что требует уплаты налогов на прибыль или прирост капитала.
- NVIDIA подлежит стандартному корпоративному регулированию и надзору, которое применяется к компаниям, акции которых котируются на бирже.