Что общего у биткойна и NVIDIA

И биткойн, и NVIDIA достигли своего роста благодаря технологическим инновациям. Биткойн использует блокчейн, алгоритм консенсуса Proof-of-Work и криптографическое шифрование.

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NVIDIA, в свою очередь, производит графические процессоры и развивает связанные технологии. Оба лидера доминируют в своих рыночных сегментах: биткойн удерживает лидерство среди цифровых активов, а NVIDIA задает тренды на рынках технологий и игрового оборудования.

Еще одной общей чертой является то, что как биткойн, так и акции NVIDIA демонстрируют значительный рост. За последний год стоимость биткоина выросла на 159%, а акции NVIDIA – на 206%.

Интересно! NVIDIA стала одной из немногих акций, превзошедших Биткоин по доходности, благодаря рекордному спросу на рынке искусственного интеллекта.

Какие отличия

Стоит подчеркнуть, что биткоин и NVIDIA – это разные классы активов. Биткойн классифицируется как товар (хотя и цифровой по своей природе), а акции NVIDIA – это ценные бумаги.

Биткойн имеет полностью децентрализованную структуру, которая не подчиняется контролю ни одной организации или лица. Все решения принимаются через независимый консенсус участников сети, и каждый владелец полной ноды может проверить все транзакции самостоятельно.

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В отличие от этого, NVIDIA является типичной публичной корпорацией с четкой иерархической структурой, возглавляемой СЕО и советом директоров. Таким образом, небольшая группа людей имеет большое влияние на развитие компании.

Интересно! Их экономические модели также кардинально отличаются. Новые биткоины создаются путем майнинга, а их эмиссия четко определена алгоритмом Сатоши Накамото, что ограничивает общее количество биткоинов до 21 миллиона. NVIDIA, наоборот, получает доход от продажи аппаратных продуктов и сопутствующих программных услуг.

Регулирование Биткоина и NVIDIA также сильно отличается: