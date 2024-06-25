Що спільного у біткойна та NVIDIA

І біткойн, і NVIDIA досягли свого зростання завдяки технологічним інноваціям. Біткойн використовує блокчейн, алгоритм консенсусу Proof-of-Work та криптографічне шифрування.

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NVIDIA, своєю чергою, виробляє графічні процесори та розвиває пов'язані технології. Обидва лідери домінують у своїх ринкових сегментах: біткойн утримує лідерство серед цифрових активів, а NVIDIA задає тренди на ринках технологій та ігрового обладнання.

Ще однією спільною рисою є те, що як біткойн, так і акції NVIDIA демонструють значне зростання. За останній рік вартість біткоїна зросла на 159%, а акції NVIDIA – на 206%.

Цікаво! NVIDIA стала однією з небагатьох акцій, що перевершили Біткоїн за дохідністю, завдяки рекордному попиту на ринку штучного інтелекту.

Які відмінності

Варто підкреслити, що біткойн та NVIDIA – це різні класи активів. Біткойн класифікується як товар (хоча й цифровий за своєю природою), а акції NVIDIA – це цінні папери.

Біткойн має повністю децентралізовану структуру, яка не підпорядковується контролю жодної організації чи особи. Всі рішення приймаються через незалежний консенсус учасників мережі, і кожен власник повної ноди може перевірити всі транзакції самостійно.

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На відміну від цього, NVIDIA є типовою публічною корпорацією з чіткою ієрархічною структурою, очолюваною СЕО та радою директорів. Таким чином, невелика група людей має великий вплив на розвиток компанії.

Цікаво! Їхні економічні моделі також кардинально різняться. Нові біткоїни створюються шляхом майнінгу, а їхня емісія чітко визначена алгоритмом Сатоші Накамото, що обмежує загальну кількість біткоїнів до 21 мільйона. NVIDIA, навпаки, отримує дохід від продажу апаратних продуктів та супутніх програмних послуг.

Регулювання Біткоїна та NVIDIA також сильно відрізняється: