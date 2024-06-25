Що спільного у біткойна та NVIDIA

І біткойн, і NVIDIA досягли свого зростання завдяки технологічним інноваціям. Біткойн використовує блокчейн, алгоритм консенсусу Proof-of-Work та криптографічне шифрування.

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NVIDIA, своєю чергою, виробляє графічні процесори та розвиває пов'язані технології. Обидва лідери домінують у своїх ринкових сегментах: біткойн утримує лідерство серед цифрових активів, а NVIDIA задає тренди на ринках технологій та ігрового обладнання.

Ще однією спільною рисою є те, що як біткойн, так і акції NVIDIA демонструють значне зростання. За останній рік вартість біткоїна зросла на 159%, а акції NVIDIA – на 206%.

Які відмінності

Варто підкреслити, що біткойн та NVIDIA – це різні класи активів. Біткойн класифікується як товар (хоча й цифровий за своєю природою), а акції NVIDIA – це цінні папери.

Біткойн має повністю децентралізовану структуру, яка не підпорядковується контролю жодної організації чи особи. Всі рішення приймаються через незалежний консенсус учасників мережі, і кожен власник повної ноди може перевірити всі транзакції самостійно.

На відміну від цього, NVIDIA є типовою публічною корпорацією з чіткою ієрархічною структурою, очолюваною СЕО та радою директорів. Таким чином, невелика група людей має великий вплив на розвиток компанії.

Регулювання Біткоїна та NVIDIA також сильно відрізняється:

  • Біткоїн підпадає під різні законодавчі рамки в різних країнах. Наприклад, у Сальвадорі він має статус законного платіжного засобу, тоді як у більшості інших країн його класифікують як власність, що вимагає сплати податків на прибуток чи приріст капіталу.
  • NVIDIA підлягає стандартному корпоративному регулюванню та нагляду, яке застосовується до компаній, акції яких котируються на біржі.